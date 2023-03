Dziesiąta, Tatary… Tam mają być nowe drogi, parkingi i chodniki

Informacja przedstawiona przez Ratusz jest obszerna i zawiera także mniejsze inwestycje drogowe, które są już realizowane. Jest tam także mowa o trwającym przetargu na przebudowę kładki nad ulicą Filaretów, ale skupmy się na przedsięwzięciach, które mają się rozpocząć lada moment.

I tak, 1,8 mln zł ma otrzymać firma (umowa jest już podpisana), która wybuduje brakujący odcinek ul. Zamenhofa. Chodzi o część pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Sierpińskiego do skrzyżowania z ul. Staffa. – Powstanie tam asfaltowa droga o szerokości 6 metrów, z chodnikami dla pieszych po obu stronach, a także zjazdy na posesje, oświetlenie drogowe oraz kanalizacja deszczowa – wyliczają urzędnicy i wskazują, że prace mają się zakończyć na początku września.

Kolejne przedsięwzięcie to już projekt zgłoszony w budżecie obywatelskim. Już jest podpisana umowa na wybudowanie parkingu przy ul. Gospodarczej, w rejonie dworca PKP Lublin Północ. Ma przybyć kilkadziesiąt miejsc parkingowych.

– W ubiegłym roku zrealizowano pierwszą część projektu, w ramach której powstało już pierwszych 13. Wykonawca ma 5 miesięcy na realizację zadania. Nowe miejsca postojowe powstaną również przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, obok Szkoły Podstawowej nr 32. Zgodnie z podpisaną umową, termin wykonania robót to 6 miesięcy, a ich koszt wynosi ponad 292 tys. zł – wylicza Ratusz.

W planach jest także położenie nowej nawierzchni na ul. Jacyny-Onyszkiewicza (to część od ul. Raszyńskiej do Tarninowej) oraz ul. Lazurowej. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana lada dzień.

Takich deklaracji nie można jeszcze składać w przypadku remontu ul. Skalistej (od ul. Zbożowej do Tulipanowej), po dopiero został ogłoszony ponowny już przetarg na to zadanie. – Po konsultacji z autorem projektu obywatelskiego zmniejszono zakres prac – zastrzegają urzędnicy i wyliczają dalej: – Miasto szuka również wykonawcy przy kolejnym etapie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej. Dotyczy on odcinka o długości ok. 270 m, od zakresu ukończonego w roku ubiegłym, czyli ul. Powojowej w kierunku ul. Głuskiej (w stronę miasta). Czas na wykonanie prac to cztery miesiące od daty podpisania umowy – to także projekt z budżetu obywatelskiego.

Wiadomo już, ile ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę chodnika po północnej stronie ul. Kazimierza Wielkiego - od skrzyżowania z ul. Filaretów do skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego. O zamówienie stara się pięć firm. Najtańsza propozycja opiewa na 217,7 tys. zł, a najdroższa na 326,7 tys. zł. Przy czym Zarząd Dróg i Mostów ma do wydania na tę inwestycję 287 tys. zł.

– W najbliższym czasie planowane jest też ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy remontu odcinka ul. Wrocławskiej. Remont przejdzie fragment jezdni o długości ok. 135 m – od ul. Wielkopolskiej do ul. Bieszczadzkiej – podaje Ratusz i wylicza, że gdy tylko pogoda się poprawi, to mają rozpocząć się prace na ulicach:

Letniskowej,

Modrej,

Węglinek,

Bełżyckiej.

W każdym z tych przypadków chodzi o położenie nowej nawierzchni.