Dzisiaj Święto Kina 2023! Zobacz gdzie za bilet zapłacisz tylko 12 złotych

To już 8. edycja Święta Kina, przy okazji którego środowisko kinowe (sieci kinowe: Cinema City, Helios oraz Multikino we współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych oraz Stowarzyszeniem „Kina Polskie”) łączą siły i wspólnie tworzą to wyjątkowe wydarzenie pod patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Jakie filmy można będzie dzisiaj zobaczyć?

W repertuarze kin znalazły się najnowsze premiery jak Piła X, Doppelganger. Sobowtór, Twórca, Moje wielkie greckie wesele 3 oraz filmy z bieżącego repertuaru: Zielona granica, Duchy w Wenecji, Kosmici w mojej szkole, Niezniszczalni 4, Strzępy, Teściowie 2, After 5. Na zawsze.

Kina w województwie lubelskim, w których dzisiaj kupimy bilety za 12 złotych:

LUBLIN

Cinema City Felincity Lublin, al. Wincentego Witosa 32

Cinema City Felincity Lublin PLAZA, ul. Lipowa 13

Kino Bajka, ul. Radziszewskiegop 8

Multikino Lublin, al. Spółdzielczości Pracy 36



BIAŁA PODLASKA

NoveKino Merkury, Brzeska 43

Multikino CH Rywal, Galeria Rywal, Brzeska 21

KRAŚNIK

Kino Metalowiec, ul. Aleja Niepodległości 44

PUŁAWY

Kino Sybilla, Aleja Partyzantów 6

RYKI

Renesans, ul. Warszawska 11

ZAMOŚĆ

Stylowy, ul. Odrodzenia 9