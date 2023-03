Gorąco przed konferencją Motoru Lublin. Kibice mają iść pod stadion

Po ostatnim meczu Motoru Lublin z GKS Jastrzębie doszło do starcia między trenerem Goncalo Feio a prezesem klubu Pawłem Tomczykiem. 33-letni Portugalczyk miał wulgarnie odnieść się do rzeczniczki klubu, a następnie rzucił w prezesa kuwetką na dokumenty, która uderzyła go w głowę.

>>Co się stało po meczu Motor Lublin - GKS Jastrzębie<<

- W konsekwencji tego działania doszło do urazu głowy Pawła Tomczyka, który musiał być hospitalizowany i przebywa obecnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a jego stan zdrowia nie pozwala na pełnienie obowiązków służbowych – informował w komunikacie prasowym Motor Lublin.

Całą sprawą zainteresowała się komisja dyscyplinarna PZPN, która może zawiesić licencję trenerską, a także usunąć Goncalo Feio z kursy UEFA Pro, w którym obecnie uczestniczy. Ponadto Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej Adam Gilarski wszczął postępowanie wyjaśniające

Dodatkowa ochrona na konferencji

We wtorek o godz. 15 właściciel klubu Zbigniew Jakubas ma odnieść się do ostatnich wydarzeń w Motorze Lublin. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, podczas spotkania z dziennikarzami może dojść do niecodziennej sytuacji.

- Według planu ma odbyć się publiczna konfrontacja między trenerem Goncalo Feio a prezesem klubu Pawłem Tomczykiem - słyszymy od osoby, która dobrze zna sytuację w Motorze Lublin.

Sytuacja jest bardzo napięta. Do klubu docierają sygnały, że kibice Motoru zamierzają się pojawić na konferencji prasowej. - Klub zamówił dodatkową ochronę na konferencję. Są obawy, że sytuacja może się wymknąć spod kontroli - dodaje nasz rozmówca.

Sympatycy Motoru obawiają się, że Feio może stracić stanowisko. Dlaczego w tym sporze stoją po jego stronie? W ciągu zaledwie kilku miesięcy Portugalczyk diametralnie odmienił zespół. Motor opuścił strefę spadkową i obecnie brakuje mu kilku punktów do miejsca w tabeli, które gwarantuje grę w barażach o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.