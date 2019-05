Tramwajem po Lublinie, prysznic nad zalewem, czy pomnik chomika? Lista pomysłów

Tym razem budżet obywatelski rządzi się innymi prawami niż dotychczas. Zamiast podziału na projekty małe i duże wprowadzono podział na dzielnicowe i ogólnomiejskie. Wśród zgłoszonych pomysłów przeważają dzielnicowe, jest ich niemal dwukrotnie więcej niż pozostałych.

Asfaltowe prośby

Jak zwykle dużo jest projektów dotyczących remontów osiedlowych ulic. W ten sposób mieszkańcy walczą m.in. o remont • Jaskółczej, • Bukowej, • Czereśniowej, • Jesionowej, • Grunwaldzkiej, • Robotniczej, • Garbarskiej, • Długiej, • Husarskiej, • Hetmańskiej, • Dragonów, • Szaserów, • Herbowej, • Bocianiej, • Szafirowej, • Borelowskiego, • Kruka, • Namysłowskiego, • Miętowej, • Handlowej, • Firlejowskiej oraz • Królowej Jadwigi.

Wśród „przyziemnych” potrzeb zgłoszono też • budowę brakujących chodników ul. Orkana, czy choćby • remont chodnika ul. Lubartowskiej od Kowalskiej do al. Solidarności.

Rowerowy szturm

Pomysłami obficie sypnęli rowerzyści. Proponują m.in. • oświetloną trasę pieszo-rowerową od Jana Pawła II przez Kryształową, Berylową i Onyksową do Granitowej, • wydzielone trasy na osiedlach LSM, • wzdłuż ul. Zana, • Głębokiej, • Glinianej, • Abramowickiej • Północnej między ul. Kosmowskiej a rondem Pileckiego • drogę rowerową na Lubomelskiej, • wydzielone pasy na Lubartowskiej od Ratusza do al. Tysiąclecia, • uzupełnienie luk w trasach wzdłuż Drogi Męczenników Majdanka, • ścieżkę wzdłuż ul. Franczaka, czy też • wyznaczenie drogi rowerowej w al. Warszawskiej.

Wśród rowerowych próśb są pomysły na wydzielenie pasów rowerowych w jezdniach • ul. Lwowskiej od pl. Singera do ronda Berbeckiego, • Nadbystrzyckiej od Zana do Glinianej, • Głębokiej od stacji paliw do Nadbystrzyckiej, • Smoluchowskiego od Herberta do Wrotkowskiej.

O pieniądze z budżetu obywatelskiego mają szansę trafić także na nowe stacje Lubelskiego Roweru Miejskiego • przy ul. Baśniowej, • przy Kasprowicza, • w dzielnicy Zemborzyce oraz • przy ul. Kalinowszczyzna.

Będzie bezpieczniej?

O nietypowe przestrojenie sygnalizacji świetlnej proszą mieszkańcy Czubów. Proponują, aby • światła na przejściu między os. Skarpa i os. Górki były wyposażone… w wykrywacz samochodów jadących za szybko, by zmuszać do zatrzymania się kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Z tej samej dzielnicy zgłoszona została też • prośba o sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez ul. Jana Pawła II koło Watykańskiej. Felin prosi o • wyniesione przejścia dla pieszych w okolicach podstawówki.

Prośby o tramwaj

Do • uruchomienia w Lublinie planowanej od dawna komunikacji tramwajowej będą zachęcać autorzy jednego z projektów ogólnomiejskich. Twierdzą, że bardziej od autobusów i trolejbusów sprawdzi się u nas właśnie tramwaj. – Jego wprowadzenie to proces kilkuletni – zastrzegają pomysłodawcy. Przekonują nawet, że taka komunikacja może… pomóc w walce z wyludnianiem się miasta.

Nie jest to jedyny związany z tramwajami pomysł zgłoszony w tegorocznym naborze do budżetu obywatelskiego. Drugą propozycją jest • ustawienie starego tramwaju obok pętli autobusowej przy os. Widok i stworzenie we wnętrzu kawiarni z wystawą mającą przekonywać mieszkańców do komunikacji na szynach.

Do wypoczynku

• Miejsca ogniskowe nad Zalewem Zemborzyckim po stronie Mariny oraz koło Dąbrowy. Miałyby być murowane, odporne na wybryki wandali, a w każdym z nich mogłoby się rozsiąść kilkanaście osób. • Wypoczynek nad zalewem miałoby też ucywilizować zbudowanie „ogólnodostępnej, czystej i pachnącej toalety na Marinie”, której towarzyszyłby też zewnętrzny prysznic i umywalka.

Na liście zgłoszonych projektów znajdziemy też • BikeCity, czyli park dla rowerowych sportów ekstremalnych, który miałby powstać na Wieniawie między ul. Puławską a sklepem Lidl, • skwer przy Judyma, • a także mały park między Zbożową a Skowronkową obok pętli autobusowej.

• O pieniądze z budżetu obywatelskiego będą w tym roku walczyć również użytkownicy skateparku przy Rycerskiej upominający się o jego remont, a • mieszkańcy Felina proponują stworzenie parku w centralnej części blokowiska.

Nietypowo

Do budżetu obywatelskiego zgłoszono w tym roku ponadto • pomnik chomika europejskiego, który miałby stanąć na rondzie Reagana, czyli u zbiegu ul. Willowej, Gajowej i Sławinkowskiej, • szpilkostrady, czyli wyznaczone na uliczkach Starego Miasta specjalne pasy nawierzchni nadające się do chodzenia w butach na wysokim obcasie oraz przyjaźniejsze dzieciom w wózkach, • samochodowe wyścigi uliczne na 1/4 mili, które byłyby organizowane na ul. Mełgiewskiej oraz • pokazy wypasu owiec organizowane przez 25 niedziel (od kwietnia do października) na terenach zielonych w różnych częściach miasta, co miałoby służyć głównie edukacji.

Wśród projektów znajdziemy także • pięć samoobsługowych Jadłodzielni, czyli ogólnodostępnych lodówek, w których każdy mógłby zostawić zbędną mu i zdatną do spożycia żywność, a każdy chętny mógłby się swobodnie częstować pozostawionymi produktami. Na razie w Lublinie działa jeden taki punkt, na targowisku przy al. Tysiąclecia.

• Zorganizowanie talent show dla mieszkających w Lublinie cudzoziemców to pomysł pochodzącej z Ukrainy lublinianki, która chce, żeby migranci spotykali się ze sobą i przyjaźnili. – Migranci to nie tylko pracownicy – tłumaczy autorka tej propozycji. – Mamy różne talenty i pasje. Niestety nie ma przestrzeni, by się nimi dzielić.

Teraz ocenią

Wspomniane powyżej projekty to tylko część zgłoszonych w tym roku propozycji. Wszystkie będą teraz musiały przejść ocenę formalną, czyli sprawdzenie prawidłowości wyliczenia kosztów i zgodności z regulaminem budżetu obywatelskiego. W drugiej połowie czerwca powinna być znana lista projektów dopuszczonych do głosowania, które w tym roku ma trwać od 23 września do 10 października.