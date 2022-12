Karp w śmietanie z bursztynowym kajmakiem. Poleca wieloletni szef kuchni na dworze króla Belgów

Pamiętam moją pierwszą wigilię, spędzoną z Marzeną, która dziś jest moją ukochaną żoną. Smakowała mi zupa grzybowa, karp pieczony, wigilijna kapusta, pierogi oraz susz wigilijny. Ważne były też słodkie akcenty. Jak dobrze pamiętam, to były kluski z makiem. W tym roku naszą wspólną wigilię starannie zaplanowaliśmy. Zaplanowaliśmy też podział obowiązków. Moim zadaniem będzie kupić dobrego karpia i przyrządzić go na wigilię. Podam go z bursztynowym kajmakiem. Do karpia przyrządzę duszoną cykorię, która jest belgijskim przysmakiem i podawałem ją często na królewskim dworze. Uważam, że dobrze pasuje do karpia.

Składniki: 1 karp, 1 duża cebula, 3 ząbki czosnku, sól, pieprz, 10 dag masła nasmażenie, 300 ml śmietany 30 procent, odrobina gałki muszkatołowej na smak, 10 dag kajmaku z serem Bursztyn (produkuje go Spomlek, do kupienia w marketach).

Wykonanie: karpia sprawić, oczyścić z łuski, umyć, pokroić w dzwonka. Posolić, posypać świeżo zmielonym pieprzem, odstawić na 3 godziny. To jest bardzo istotne, gdyż karp nabiera smaku. Na patelni roztopić masło, obsmażyć dzwonka karpia tak, by złapały kolor i przełożyć na talerz. Na patelnię wlać śmietanę, wymieszać z masłem, na którym smażył się karp, dodać gałkę muszkatołową, śmietanę oraz kajmak, delikatnie wymieszać. Jak kajmak się rozpuści, włożyć dzwonka karpia i dusić około pół godziny. Gotowe.

Duszona cykoria do karpia

Składniki: 4 cykorie, 10 dag masła, świeżo mielony pieprz, łyżeczka ciemnego cukru lub łyżka lipowego miodu, sól.

Wykonanie: w garnku rozpuścić masło, wrzucić cykorie, posypać cukrem lub dodać miód, szybko podsmażyć, podlać 100 ml wody, dusić kilka minut, doprawiają pieprzem i solą. Kilka razy przewrócić cykorię na drugą stronę. Pod koniec duszenia można dodać okruchy sera gorgonzola, co delikatnie podkręci smak. Należy uważać z przyprawianiem, tak by zachować wytworny smak cykorii.