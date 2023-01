Karuzela kadrowa. Były szef CSK został prezesem, a dyrektor sanatorium jest w pogotowiu

Wymiana kadrowa w Lubelskich Dworcach to efekt rezygnacji z dniem 31 grudnia ubiegłego roku złożonej przez dotychczasowego prezesa Zbigniewa Załogę. 2 stycznia zarząd województwa powołał na to stanowisko Marka Krakowskiego.

To postać dobrze znana w Lublinie i regionie. W przeszłości był m.in. sekretarzem powiatu puławskiego, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Niedrzwicy Dużej. Pracował też w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, pełnił funkcję szefa biura poselskiego byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Michalkiewicza, piastował też dyrektorską funkcję w lubelskim oddziale Poczty Polskiej. Głośno o nim było, kiedy w 2019 roku przez cztery miesiące kierował Centrum Spotkania Kultur. Ostatniego dnia swojej pracy podpisał nowy regulamin organizacyjny instytucji, którego zapisy skutkowały zwolnieniami kilku osób. Już po jego odwołaniu sąd nakazał mu przeproszenie jednej z byłych pracownic CSK, która oskarżyła go o pomówienie. Sądowy finał miał także jego spór z lubelskim artystą Jarosławem Koziarą. W tym przypadku to Krakowski domagał się przeprosin, za nazwanie go „szkodnikiem, ignorantem i barbarzyńcą”. W ocenie sądu Koziara mógł naruszyć dobra osobiste byłego dyrektora, ale miał prawo do oceny osoby pełniącej funkcję publiczną,

Marek Krakowski był kojarzony także z działalnością partyjną. Pełnił funkcję sekretarza lubelskiego PiS, ale w 2019 roku został wyrzucony z partii. Oficjalnie powodem były niezapłacone składki, ale według zakulisowych doniesień, poszło o osobisty konflikt z będącym wówczas szefem lokalnych struktur ugrupowania Michalkiewiczem. Mimo odsunięcia na boczny tor, nie pozostał bez pracy. Ostatnio pracował w Urzędzie Marszałkowskim. W lipcu ubiegłego roku zrezygnował z funkcji dyrektora Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa, ale wciąż pozostawał zatrudniony w urzędzie.

Krakowskiego w nowej roli czekają przełomowe decyzje w sprawie przyszłości terenów dworca autobusowego przy al. Tysiąclecia w Lublinie. To miejsce przestanie pełnić swoją obecną funkcję po tym, jak do użytku zostanie oddany Dworzec Metropolitalny przy ul. Młyńskiej. W obecnej lokalizacji może powstać np. punkt przesiadkowy, ale jego przeznaczenie ulegnie zupełnej zmianie. W grę wchodzi tu m.in. realizacja nowej inwestycji przez samorząd województwa lub sprzedaż terenu, ale ostateczne ustalenia w tej sprawie wciąż nie zapadły.

Dyrektorska zmiana miejsc

Po ośmiu miesiącach z Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej rozstał się Sebastian Trojak. Dyrektorem jednostki został w kwietniu ubiegłego roku, tuż po odwołaniu go z funkcji członku zarządu województwa, którą pełnił ze wskazania Solidarnej Polski. Najpierw kierował nią jako pełniący obowiązki, a po wygraniu konkursu w lipcu został powołany na sześcioletnią kadencję.

Ale w międzyczasie Trojak wziął udział w postępowaniu mającym wyłonić nowego dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Był jednym z trzech kandydatów i wygrał, obejmując stanowisko od początku stycznia.

W Poniatowej, na razie tymczasowo, zastąpi go Tomasz Berbeć. Oznacza to ruch kadrowy w drugą stronę, bo Berbeć od końca sierpnia ubiegłego roku był pełniącym obowiązki dyrektorem w… lubelskiej stacji pogotowia.

Roszady w departamentach

Do zmian personalnych doszło także w samym Urzędzie Marszałkowskim. Do pracy w nim wrócił wspomniany Zbigniew Załoga, który dwa i pół roku temu odchodząc do Lubelskich Dworców wziął bezpłatny urlop w urzędzie, gdzie pełnił funkcję sekretarza województwa. Po powrocie zgodnie z przepisami musiał być przywrócony na równorzędne stanowisko. Od 2 stycznia jest wicedyrektorem w Departamencie Organizacyjno-Prawnym.

Nowego dyrektora ma Departament Promocji, Sportu i Turystyki. Jego dotychczasowy szef, Artur Domański, został przesunięty na stanowisko wicedyrektorskie. Szefową jednostki została Agnieszka Drozd-Bownik, radna powiatu opolskiego, ostatnio wicedyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej.