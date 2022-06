Pierwsza była Bielsko-Biała. Kilka dni temu kierowcy podjechali do dystrybutorów na stacji Orlen, a auta nagle się „popsuły”. Kierowcy podnieśli maski aut. Niektórzy wystawili trójkąty ostrzegawcze. W taki sposób zablokowali stację.

Próba tego rodzaju protestu miała także miejsce w środę w Lublinie. Kierowcy skrzyknęli się na stacji przy ul. Głębokiej. Zjechało kilkanaście samochodów, ale żaden się nie „popsuł”. Powód? Na miejscu była też policja, która odstraszyła od przeprowadzenia protestu.

To koniec takich akcji? Okazuje się, że nie. Planowana jest już kolejna i ma mieć ogólnopolski zasięg.

Na umieszczonej w internecie liście znajduje się ponad 100 punktów. Nie za każdym razem na Orlenie samochody mają się „rozkraczyć”.

– Każdy z Was podjeżdża pod dystrybutor, wychodzi z pojazdu, otwiera bak, bierze pistolet i nagle się rozmyśla, zamyka bak, wraca do samochodu, a całość robi wyjątkowo powoli, flegmatycznie. Następnie taki uczestnik jedzie z powrotem na koniec kolejki, a kolejna osoba robi to samo. Po zatankowaniu pojazdu można go zostawić przy dystrybutorze, a następnie kupić kawę i spokojnie ją wypić, blokując w ten sposób miejsce do tankowania – czytamy instrukcję działania umieszczoną w internecie.

Zachęcający do protestu wyjaśniają także, że nawet jeśli obsługa stacji wezwie policję, to ta nie może podjąć działań. – Ważne jednak by zachowywać się przy tym spokojnie i nie prowokować sytuacji konfliktowych. Zależy na pokojowych rozwiązaniach i właściwym przekazie - jesteśmy poirytowanymi obywatelami, którzy mają dość wysokich cen paliw, braku reakcji ze strony rządu i wyrażają to w cywilizowany sposób. To istotne ponieważ prorządowe media mogą przedstawiać "akcję" jako niebezpieczną bądź wulgarną – czytamy.

Ale do rzeczy. Akcja ma zostać przeprowadzona w sobotę 11 czerwca. Na liście są też punkty z województwa lubelskiego.

Lublin godz. 15 – 20. Stacje przy ulicach:

Głęboka 32,

Droga Męczenników Majdanka 16,

Gęsia 7.

Zamość, godz. 16 – 18

Hrubieszowska 30b.

Na liście znajdują się także takie miasta jak:

Stargard

Główczyce

Słupsk

Dąbrowa Górnicza

Kędzierzyn-Koźle

Września

Tomaszów Mazowiecki

Kutno

Warszawa

Poznań

Aleksandrów Łódzki

Bydgoszcz

Obrowo

Oława

Nysa

Kraków

Szczecin

Krynica-Zdrój

Świdnica

Radom

Nowe Miasto nad Wartą

Rzeszów

Gliwice

Łódź

Zielona Góra

Włocławek

Piotrków Trybunalski

Częstochowa

Łomża

Siedlce

Bełchatów

Wałcz

Świnoujście

Władysławowo

Ostróda

Racibórz

Piła

Gorzów Wielkopolski

Zgierz

Turek

Jarocin