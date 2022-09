"Lekka hala otoczona zielenią". O jakiej inwestycji mówił prezydent Lublina?

– Oglądałem pierwszy wariant tej koncepcji. Robi to wrażenie – oznajmił wczoraj prezydent Krzysztof Żuk. Ale to, co widział, nie od razu zobaczą mieszkańcy. – Będziemy to prezentować w momencie, gdy projektanci będą gotowi to udostępnić.

Projektanci nie mają wyjścia i w pewnym momencie będą musieli pokazać swoją wizję mieszkańcom. Powinno to nastąpić jeszcze jesienią. Wynika to wprost z warunków zamówienia udzielonego im przez miasto.

Kontrakt z projektantami (chodzi o konsorcjum zawiązane przez poznańską spółkę Kavoo Invest i wrocławską firmę Sybilski, Wesoły and Partners) został zawarty przez miasto na początku sierpnia. Od tego czasu zaczął biec trzymiesięczny termin, w którym powinien powstać wstępny „projekt koncepcyjny”.

Autorzy koncepcji będą musieli ją poddać pod konsultacje z zainteresowanymi mieszkańcami. – Na potrzeby konsultacji należy przygotować multimedialną prezentację przedstawiającą proponowane rozwiązania, w tym wizualizacje – czytamy w warunkach zamówienia. – Konsultacje powinny obejmować prezentację projektu w formie spotkania otwartego.

Jeszcze przed wspomnianym spotkaniem robocza wersja koncepcji musi zostać na co najmniej 14 dni zamieszczona na miejskich stronach internetowych oraz wyłożona do wglądu w formie papierowej. Rolą projektantów będzie też zebranie uwag, które będą zgłaszać mieszkańcy.

Koncepcja ma być podzielona na dwie części. Jedna część ma obejmować teren między przyszłym stadionem a brzegiem meandrującej w pobliżu Bystrzycy. Druga, zasadnicza, będzie dotyczyć „wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu sportowego”. Obie części mają tworzyć spójną całość.

– Jest to lekka hala otoczona zielenią – zachwalał wczoraj prezydent Żuk.

Część dotycząca obiektu ma wykorzystywać rozwiązania z poprzedniej koncepcji, która zakładała, że stadion żużlowy powstanie w miejscu starego, czyli przy Al. Zygmuntowskich. Nowa dokumentacja ma uwzględniać już nową lokalizację obiektu, czyli fragment doliny Bystrzycy, a konkretnie część obszaru po klubie jeździeckim.

Gdy koncepcja zostanie ostatecznie zatwierdzona przez Urząd Miasta, który będzie musiał wcześniej rozpatrzeć uwagi z konsultacji społecznych, zaczną się zasadnicze prace projektowe. Kompletna dokumentacja powinna powstać nie później niż półtora roku od podpisania przez miasto umowy z konsorcjum architektów.