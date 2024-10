Lubelskie drzewa u „lekarza”. Czeka je specjalistyczne leczenie

– Tej jesieni, tak jak co roku nasze drzewa oddaliśmy w ręce specjalistów, którzy kompleksowo usuwają posusz, „opatrują” ubytki i gdy jest to konieczne zakładają wiązania elastyczne stosowane w systemach zabezpieczania koron. Chcemy, by wartościowy lubelski starodrzew pozostał jak najdłużej zdrowy i cieszył nas jeszcze przez wiele lat. Wykonywanie cięć sanitarnych i korygujących w dużym stopniu poprawia stan fitosanitarny drzew. Oprócz tego wykonujemy cięcia techniczne drzew wynikające z przeglądów, które prowadzimy na bieżąco – mówi Blanka Rdest, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.