Lublin. BMW wypełnione narkotykami. Potem wyszły na jaw inne sprawy

Budynek po byłej szkole bez przyszłości? Przez dziurawy dach leje się woda [zdjęcia]

Lekcji w szkole w Szczuczkach (powiat lubelski) nie ma już kilkanaście lat. Do środka leje się woda, więc na ścianach rośnie grzyb, a na podłogach gnije parkiet. I choć radni zabezpieczyli pieniądze na częściowy remont dachu, to do dziś żadne roboty nie ruszyły.