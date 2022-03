Autobusy z Lublina mają trafić na Ukrainę

Na taki gest zdecydował się wcześniej Wrocław, który postanowił, że nie będzie już sprzedawać wycofywanych z użytku starych tramwajów, tylko zostawi je w zajezdni, aby po zakończeniu wojny na Ukrainie mogły pomóc jednemu z tamtejszych miast. Podobnie postąpiła czeska Praga.

Teraz również Lublin zadeklarował gotowość do przekazania Ukrainie swoich najstarszych autobusów i trolejbusów, które miały być wystawiane na sprzedaż.

– To scenariusz, który bierzemy pod uwagę. Jeśli zajdzie taka potrzeba, z pewnością pomożemy. Już teraz jesteśmy w kontakcie z Łuckiem, w którym jeżdżą trolejbusy – przekazuje Weronika Opasiak, rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Lublin.

Po szybkim remanencie w zajezdni przy ul. Grygowej wiadomo już, że lubelska spółka jest w stanie przekazać Ukrainie co najmniej 15 pojazdów. – Wszystkie wozy są oczywiście sprawne. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy je przekazać właściwie z dnia na dzień – deklaruje rzeczniczka MPK.

Wśród pojazdów, które mogą być udostępnione Ukrainie, jest 10 autobusów marki Jelcz kupionych w 2019 r. od Warszawy. Pojazdy, choć nie są najmłodsze, przystosowane są do przewożenia osób niepełnosprawnych.

– Autobusy te zostały wyprodukowane w latach 2007-08, wszystkie są niskopodłogowe w pierwszych i drugich drzwiach – informuje Opasiak. Spółka jest w stanie zaoferować również pięć trolejbusów: 12-letni pojazd marki MAZ, trzy trolejbusy złożone w MPK w roku 2011 (tzw. SAMy) oraz 15-letniego solarisa.

– Nie jest to nasze ostatnie słowo. Możliwe, że po odbiorach pięciu „elektryków” kupionych przez Zarząd Transportu Miejskiego, uda się wygospodarować kolejne pojazdy – zastrzega Opasiak.

Tymczasem mer Lwowa już teraz apeluje do polskich miast o przekazanie autobusów. – Potrzebny nam transport. Dużo autobusów oddaliśmy na front, one wożą naszych żołnierzy – mówi Andrij Sadowy w swoim przesłaniu do Związku Miast Polskich. – Jeżeli każde polskie miasto mogłoby nam sprezentować jeden, dwa czy trzy autobusy i można by było w nie włożyć pomoc humanitarną, to byłaby wielka pomoc.