Lublin oszczędza na komunikacji miejskiej. Autobusy i trolejbusy na stałe będą jeździć znacznie rzadziej. Lista cięć

– Naszym zadaniem było zmieszczenie się w budżecie – wyjaśnia Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, który już 23 grudnia okroił rozkład tłumacząc to świętami i feriami. Cięcia dotknęły wielu tras, np. częstotliwość kursów głównych linii autobusowych spadła w dni powszednie z 15 do 20 minut. Odchudzony rozkład miał obowiązywać do końca stycznia. Okazuje się, że później nie będzie lepiej i stary rozkład już nie wróci. Kursów ma być o 15 proc. mniej w porównaniu z listopadem. – Na pewno przed wyjściem z domu trzeba będzie ten rozkład sprawdzić – radzi Malec. – Może z przesiadką będzie szybciej.

Od 1 lutego utrzymana ma być większość ograniczeń wprowadzonych już przed Wigilią. Główne linie autobusowe (6, 13, 17, 18, 26, 29, 31, 32, 34, 39 i 57) i trolejbusowa linia 150 nadal będą kursować w dni powszednie co 20 minut.

Poprawi się nieco obsada linii 151, która ucierpiała w grudniu najmocniej. Do świąt jeździła w dni powszednie co 7-8 minut, teraz kursuje co 20, przez co trolejbusy są w porze szczytu mocno zatłoczone. Od lutego 151 będzie kursować z 10-minutową częstotliwością w szczycie i 20-minutową poza szczytem. Z taką samą częstotliwością ma jeździć w dni powszednie linia 158.

Linie 150, 153, 155, 156 i 160 mają kursować w dni powszednie co 20 minut, linia 161 co pół godziny przez cały dzień, linia 152 co pół godziny w szczycie (poza szczytem dwa razy rzadziej), linia 154 co godzina przez cały dzień, 157 co 40 minut.

Najbardziej dotkliwych cięć można się spodziewać w weekendy, szczególnie w niedziele. Tu rozkłady będą podobne do wakacyjnych, co oznacza, że w soboty główne linie autobusowe i trolejbusy (oprócz linii 151, która między godz. 9 a 17 ma jeździć co kwadrans, później co pół godziny) będą kursować co 30 minut (obecnie jeżdżą co 20), zaś w niedzielę co 50 minut (zaś linia 151 między godz. 9 a 17 będzie mieć częstotliwość zwiększoną do 30 minut).

– Nie będzie likwidacji linii. Będziemy starali się działać chirurgicznie – mówi Malec.

Skalę weekendowych cięć dobrze obrazuje liczba trolejbusów, które mają być w ruchu w niedziele. To zaledwie 28 pojazdów, które mają wystarczyć do obsługi... 11 linii, w tym kursujących tak długą trasą jak 150, czy 160.