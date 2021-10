Lublin. Tu już są nowe chodniki. Gdzie jeszcze będą remonty?

O remontowych planach Urząd Miasta informował, chwaląc się zakończonymi pracami na ul. Lubartowskiej. Odnowiono tu chodniki po obu stronach ulicy między skrzyżowaniem z ul. Bajkowskiego a al. Tysiąclecia (na zdjęciach). Ułożone tutaj zostały nowe, żółte płyty, a miejsca parkingowe dostały nawierzchnię z kostki brukowej.

– Na całej długości remontowanego chodnika wymieniono także krawężników. Dodatkowo do odnowy przeznaczono powłoki malarskie elementów małej architektury: kwietników i koszy na odpady – wylicza lubelski Ratusz. W ramach tego samego kontraktu rozebrano i ułożono ponownie nawierzchnię zatoki przystankowej z bazaltowej kostki. Wszystko to kosztowało ponad 660 tys. zł.

– Do końca roku miasto wyremontuje jeszcze chodniki przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej, Batalionów Chłopskich, Dzieci Zamojszczyzny, Niepodległości, al. Piłsudskiego, 1 Maja, Kosmonautów, Legionowej, Kochanowskiego oraz Leśnej – wylicza Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Dodatkowo remonty chodników uwzględniono przy zadaniach drogowych związanych z wymianą nawierzchni ulic: Namysłowskiego, Sempołowskiej, Brzóski i Lawendowej.

Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa nowych chodników na Węglinie Południowym (od Jana Pawła II do Kryształowej i od Kryształowej do Jantarowej), a w toku jest przetarg na budowę chodnika z drogą rowerową od Onyksowej do Berylowej. Ta ostatnia inwestycja miałaby się wiązać, jak wynika z oficjalnego projektu, z wycinką dużego dębu, jednego z nielicznych w tej okolicy dużych drzew.

W tym roku odnowiono już nawierzchnię kilku innych chodników, m.in. w ul. Elektrycznej, Wspólnej, Przyjaźni i Grażyny.