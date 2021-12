Lublin: W dziesięciu dzielnicach zmieni się firma wywożąca śmieci

Zmiana dotyczy trzech sektorów Lublina, które obejmują Czechów Północny, Czechów Południowy, Sławin, Stare Miasto, Wieniawę, Śródmieście, dzielnicę Za Cukrownią, Czuby Południowe, Wrotków i Zemborzyce.

Mieszkańcy tych dzielnic powinni od teraz wyrzucać odpady do nowych pojemników, które podstawiła im firma KOMA Lublin. Nie należy już wynosić śmieci do pojemników z oznaczeniami firmy Pre Zero, które powinny być sukcesywnie wywożone w styczniu. Firma Pre Zero od Nowego Roku nie będzie już obsługiwać tych dzielnic.

Dla mieszkańców uruchomiono specjalną infolinię (570 580 622), czynną od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30. Pod ten numer należy zgłaszać ewentualne problemy z obsługą nieruchomości we wspomnianych częściach miasta. Nowe harmonogramy wywozu odpadów powinny być dostępne na stronie internetowej koma.net.pl w zakładce harmonogramy.