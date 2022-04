Lublin: Zagraniczna ekipa będzie kręcić u nas film

– Obsada jest w 90 proc. zagraniczna, z jednym z bardzo znanych aktorów – mówi Grzegorz Linkowski, który w Urzędzie Miasta odpowiada za współpracę z ekipami filmowymi. Na razie nie chce zdradzać szczegółów nowej produkcji. Mają o nich opowiedzieć sami artyści.

Filmowcy rozpoczną zdjęcia w poniedziałek, ale już dzień wcześniej ma się zacząć budowa filmowych dekoracji na części Starego Miasta. Dodajmy, że akcja filmu historycznego będzie osadzona w latach 1940-45, więc pewne miejsca trzeba nieco postarzyć oraz dobudować to i owo.

– Ze względu na konieczność wykonania adaptacji i budowy elementów planu filmowego w obrębie pl. Rybnego, ul. Rybnej, Noworybnej i ul. Ku Farze miejsca postojowe znajdujące się przy pl. Rybnym będą zlikwidowane – zapowiada Mariusz Szymański z firmy iKOM, która odpowiada za oznakowanie ulic w pobliżu planu filmowego.

Więcej zamieszania wywoła budowa dekoracji na staromiejskim Rynku. – Cały obszar zostanie wygrodzony – stwierdza Szymański. Takie utrudnienia mają trwać w poniedziałek i wtorek. – Dla pieszych i pojazdów poruszających się w tym obrębie zostanie przejście i przejazd o szerokości 5 do 7 m.

W poniedziałek ekipa filmowa będzie pracować koło skansenu, gdzie zamknięty zostanie 250-metrowy odcinek ul. Agronomicznej od ul. Wodnej w kierunku al. Warszawskiej. We wtorek czasowo wstrzymany (tylko na czas nakręcenia ujęcia) będzie ruch na ul. Bramowej. We wtorek i środę utrudnienia mogą się pojawić w rejonie wjazdu na posesję przy ul. Królewskiej 15. Natomiast w środę, czwartek i piątek zamknięta dla ruchu ma być ul. Podwale.

Najdłużej potrwają utrudnienia na pl. Zamkowym, gdzie filmowcy urządzą sobie bazę. Wygrodzona zostanie środkowa część placu. Przejezdna będzie droga o szerokości 5 m, czynne będą wszystkie miejsca parkingowe znajdujące się na skraju placu.

Filmowa produkcja będzie dofinansowana przez miasto. – To dla nas bardzo duży profit – przekonuje Linkowski i dodaje, że miasto będzie wspomniane na kopiach dystrybuowanych na całym świecie. Ile to będzie kosztować? – Produkcja filmu, do którego zdjęcia będą realizowane w przyszłym tygodniu w Lublinie, otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 123 tys. zł – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego Ratusza.