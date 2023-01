Lublin znów został stolicą. Jest Europejską Stolicą Młodzieży

Europejskie Forum Młodzieży przyznało Lublinowi, jako pierwszemu miastu w Polsce, tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w lutym 2021 roku. Zaczyna się realizacja tej idei.

– Inicjatywa starania się o tytuł ESM wyszła od lubelskiej młodzieży reprezentowanej przez Fundację Sempre a Frente. Wtedy usłyszeliśmy od nich, że dzięki środkom europejskim zbudowaliśmy miasto od nowa, stworzyliśmy wspaniałą infrastrukturę, w tym boiska, szkoły, stadiony, drogi, ale że w tych działaniach brakuje młodych ludzi, dla których to wszystko zrobiliśmy. Dziś oddajemy Lublin w ręce młodzieży – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Wczorajsze spotkanie odbyło się w Centrum Kultury, które stworzy dla młodzieży możliwości organizacyjne i udostępni swoje przestrzenie. Na pięć miesięcy Wirydarz CK, a w trakcie wakacji plac im. Lecha Kaczyńskiego, będą przeznaczone na działania młodzieżowe.

Jesienią miasto odda do zagospodarowania młodym nowe miejsce, czyli wyremontowane Piwnice CK. To młodzi zaprogramują i zaproszą swoich rówieśników do pomieszczeń o powierzchni niemal 1000 metrów kw. Będą tam wyposażone: sala widowiskowa, studia multimedialne i przestrzenie coworkingowe.

Niebawem, bo między 20 a 22 stycznia zaplanowano w Lublinie kongres młodych aktywistów i aktywistek - ogólnopolskie spotkanie ponad 200 młodych osób zaangażowanych w działania społeczne. Organizatorzy – Młodzieżowa Rada Miasta Lublin - chcą wykorzystać różnorodność perspektyw oraz doświadczeń do wspólnego wypracowania dobrych metod włączania młodzieży niezaktywizowanej. Każda osoba uczestnicząca w kongresie ma wyjechać z Lublina bogatsza o nowe plany i pomysły.

To twoja stolica

Jest już ramowy program wydarzeń planowanych na ten tok, ale spośród wydarzeń już zgłoszonych przez młodych, miasto wybrało tylko kluczowe propozycje będące osią ESM. To otwarta lista, do której wciąż można zgłaszać kolejne pomysły poprzez stronę: youth.lublin.eu