Matura 2023. Duże zmiany na egzaminie. Będzie trudniej, czy łatwiej?

Zmiany idą jednak dalej i dotyczą też dostosowań samych arkuszy egzaminacyjnych.

– Dostosowane będą one do tego, co zadziało się przez 1,5 roku zdalnego nauczania – mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. – W przypadku egzaminu z języka polskiego ograniczeniu uległ również katalog lektur obowiązkowych, których znajomość obowiązuje maturzystów. Zmianie uległa też liczba zadań, które trzeba będzie wykonać w ciągu 240 minut.

Zdobyć będzie można za nie 60, a nie tak jak planowano 70 punktów. Wypracowanie będzie liczyć nie minimum nie 400, a zaledwie 300 słów. Zamiast odwołania się do wskazanej lektury będzie można odnieść się do samodzielnie wybranej. Z 4 zadaniami mniej zmierzą się maturzyści na podstawowym egzaminie z matematyki, a zwiększona zostanie liczba zdań zamkniętych. Krótsze będzie wypracowanie z języka obcego, którego poziom biegłości także został obniżony.

Co na to uczniowie?

– Jakoś w te dostosowania nie bardzo wierzę – komentuje Szymon, tegoroczny maturzysta z Lublina. – Większą nadzieję pokładam w tym, że jest to pierwszy egzamin w nowej formule i dlatego rządzącym może zależeć na tym, żeby ogłosić sukces związany z wprowadzonymi przez nich zmianami. Może będą chcieli żeby wyniki matur były lepsze niż rok temu dlatego może sami z siebie dadzą prostsze pytania?

– Zmiana nie jest fajna, bo nie wiem po co ona jest. Jak coś działało do tej pory, to nie powinno się tego zmieniać. Do starej matury było dużo materiałów i dużo arkuszy. Do nowej jest tego niewiele. Bardzo nie podoba mi się, że ten system będzie na mnie testowany. Nie chcę być królikiem doświadczalnym ale jak widać nikogo to nie obchodzi – słyszymy od czwartoklasisty z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.