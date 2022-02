Lublin. Miasto zamawia nowy most. Prace mają trwać siedem miesięcy

Stary most jest w bardzo złym stanie technicznym, dlatego nie mogą się nim poruszać pojazdy o masie powyżej 10 ton, z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej, obowiązuje też ograniczenie prędkości do 30 km/h. Konstrukcja z lat 80. ma zostać całkowicie rozebrana i zastąpiona nową. – Nie nadaje się do dalszych napraw i remontów – przyznał już rok temu Urząd Miasta.

Przy okazji przebudowany ma zostać odcinek ul. Żeglarskiej. Projekt przewiduje m.in. wydzielenie pasa do skrętu w lewo w ul. Nałkowskich. Z tego pasa będą korzystać pojazdy poruszające się od strony ul. Krężnickiej. Znajdująca się tuż obok dość prowizoryczna pętla nawrotowa ma zostać zlikwidowana.

Miasto przewiduje również nową zatokę autobusową na ul. Żeglarskiej, dobudowę fragmentu chodnika oraz drogi rowerowej. Po północnej stronie mostu zaprojektowano nowy ciąg pieszo-rowerowy mający być połączeniem z trasą, która biegnie pod mostem. Projekt uwzględnia ponadto drogę wewnętrzną do obsługi ogródków działkowych. Od tej drogi biegnie również dojazd do słupa wysokiego napięcia.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że podczas przebudowy wycięte mają być 72 drzewa. Część z nich z powodu planu budowy drogi rowerowej, część ma kolidować z jezdnią, inne z mostem i chodnikiem. Zgodnie z projektem jezdnia będzie mieć z zasady 7 metrów szerokości, a na moście będzie się rozszerzać do 8 m.

Termin składania ofert przez firmy zainteresowane kontraktem został wyznaczony na 15 lutego, ale najprawdopodobniej będzie on przesuwany. Przy wyborze zwycięskiej oferty Zarząd Dróg i Mostów ma się kierować w 60 proc. ceną, zaś w 40 proc. zadeklarowanym okresem gwarancji.

Prace mają trwać nie dłużej niż siedem miesięcy od podpisani przez miasto umowy z firmą, która wygra przetarg. Roboty poważnie utrudnią ruch w tym rejonie, bo nie jest planowane stworzenie tymczasowej przeprawy. To oznacza, że autobusy nie będą mogły dojechać z ul. Nałkowskich przez Żeglarską do nowej pętli nad Zalewem Zemborzyckim.