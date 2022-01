Lublin. Mieszkańcy dwóch ulic czekają na asfalt

Ulica Skowronkowa jest dziś prowizorycznie utwardzoną drogą, przy której powstają kolejne domy. To wąska przecznica al. Warszawskiej, biegnąca (w pewnym uproszczeniu) równolegle do ul. Sławinkowskiej. Dochodzi do granicy miasta, gdzie kończy się skrzyżowaniem z ul. Podleśną, należącą już do miejscowości Natalin.

Ratusz zamierza zbudować całą ulicę, przebudowując również skrzyżowanie z al. Warszawską i odcinek drogi w Natalinie. Projekty są gotowe, miasto ma komplet pozwoleń, a od niedawna ma także pieniądze na budowę, które dostało od rządu.

Dwa kilometry drogi

Wczoraj Zarząd Dróg i Mostów ogłosił przetarg na budowę drogi z prawdziwego zdarzenia. Dwukilometrowa ulica będzie mieć asfaltową jezdnię o szerokości 6 m, oświetlenie oraz kanalizację burzową ze zbiornikiem retencyjnym. Po obu stronach jezdni mają powstać chodniki.

– Inwestycja zakłada także budowę dojazdów do obsługi istniejącej zabudowy przyległej do ul. Skowronkowej o łącznej długości około 670 mkw. – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. Przewidziano siedem miejsc parkingowych.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki, ujęty w tabelę będącą częścią dokumentacji projektowej, liczy 145 pozycji. W zamian posadzonych ma być 31 nowych drzew.