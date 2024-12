Mieszkańcy odetchnęli z ulgą. Jedna z wind zaczęła działać

O bloku przy ulicy Wyżynnej 16 zrobiło się głośno na początku grudnia, gdy mieszkańcy bez wcześniejszych informacji z Zarządu Nieruchomości Komunalnych zobaczyli na drzwiach bloku przyklejone kartki z informacją o wyłączeniu z użytku obu wind w bloku.

Według informacji podanych przez ZNK wynikało, że do końca roku 2024 mieszkańcy 10-piętrowego budynku będą musieli poruszać się tylko i wyłącznie schodami, ponieważ windy zostaną poddane naprawie, a ze względu na to, że firma która zajmowała się produkcją wind została zamknięta, to na części trzeba było długo czekać.

Na szczęście mieszkańcy na święta mogą być spokojni. W bloku została uruchomiona jedna z dwóch wind.

- Udało się pozyskać części wcześniej niż zakładał podany termin. Pozostałe udało się pozyskać z drugiej windy. Winda otrzymała pozytywną opinię z Urzędu Dozoru Technicznego i mieszkańcy mogą z niej spokojnie korzystać - mówi Dziennikowi Michał Makowski z Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

Na drugą windę mieszkańcy musza poczekać do końca roku.