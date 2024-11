Może trafić za kratki na 5 lat. Ten 29-latek z Lublina lubił jeździć na "lewych" tablicach

To było kilka dni temu. Policjanci lubelskiej drogówki chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę BMW, który wyprzedzał na podwójnej ciągłej. Nie zrobili tego, bo samochód odjechał.

Mundurowi zapamiętali numery auta i wtedy okazało się, że te tablice należą do zupełnie innego pojazdu. Sprawę przekazano kryminalnym, a ci ustalili, że uciekinier to 29-letni mieszkaniec miasta.

- Jak się okazało mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ustalono, że kilkukrotnie wbrew zakazowi prowadził pojazdy różnych marek, które posiadały zagraniczne tablice rejestracyjne od innych pojazdów - relacjonuje dzisiaj nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji.

Udało się do tego lublinianina dotrzeć i go zatrzymać. Usłyszał 6 zarzutów: prowadzenia pojazdów pomimo orzeczonego sądowgo zakazu oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

Policja przypomina, że w całym województwie jest prawie 17 tysięcy osób z orzeczonym zakaz prowadzenia pojazdów, z czego dożywotni obowiązuje 7 tys. mieszkańców regionu. To w zdecydowanej większości mężczyźni. Zaledwie 24 kobiety nie mają prawa do końca życia siadać za kierowncą.