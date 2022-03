Naklejka pełna miłości na darach dla uchodźców z Ukrainy. "Łapie za duszę"

Wszystko zaczęło się od laurki, którą narysowało jakieś dziecko.

– W pomoc uchodźcom zaangażowałam się w pierwszych dniach wojny – opowiada pani Beata. Kobieta przywoziła uchodźców z granicy. Organizowała zbiórki wśród sąsiadów, pomagała na dworcu PKS. – I właśnie na dworcu znalazłam pakuneczek, do którego dołączona była laurka zrobiona przez dziecko - z serduszkiem i ukraińskim napisem „Dla ciebie”. Ogromnie mnie to wzruszyło. To wtedy wpadłam na pomysł, żeby zrobić takie etykiety, które można byłoby naklejać na dary.

Zauważyłam, że wielu uchodźcom ciężko sięgać po pomoc. Krępują się, może wstydzą. Dla wielu z nich to bardzo niekomfortowa sytuacja – opowiada.

Projekt naklejki wykonała córka pani Beaty – początkująca tatuażystka, Kasia. A znajomy rodziny, pan Marcin, podzielił się tym pomysłem z kolegami z pracy. Nie minął tydzień, jak wydrukowane zostało 30 tys. naklejek.

– W akcję zaangażowała się duża grupa kolegów z drukarni Essendra i prezes Piotr Skałecki. Wszyscy pomagamy, jak możemy. Doszliśmy do wniosku, że i taka forma wsparcia może okazać się potrzebna – opowiada pan Marcin.

Dziś naklejki zdobią m.in. paczki wysyłane do żołnierzy ukraińskich oraz kanapki i pakiety z soczkami i batonami rozdawane w Lublinie.

– Po kubeczki z herbatą ozdobione naklejkami ludzie sięgają znacznie częściej. Uśmiechają się. Proszą, żeby dać im naklejkę na plecak czy torebkę – mówi pani Ania, jedna z wolontariuszek z namiotu rozstawionego przy ukraińskim konsulacie.

– To bardzo fajny pomysł. Łapie za duszę – przyznaje pani Lilia, która w połowie marca przyjechała do Polski z Winnicy w środkowej Ukrainie. – Pierwszy raz zobaczyłam je na dworcu. My płakaliśmy, kiedy dał mi jedzenie z taką naklejką polski wolontariusz. Wy nam bardzo pomagacie. Teraz płaczemy za każdym razem, gdy widzimy te naklejki – dodaje kobieta. Więcej już nie mówi, bo w jej oczach błyskawicznie pojawiają się łzy.