Nie ma zmiłuj, każdy dmucha. 26 tysięcy kontroli jednego dnia

W poniedziałek na terenie województwa lubelskiego funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 26 294 badań stanu trzeźwości kierujących, w wyniku których ujawnili 120 nietrzeźwych kierujących.

Tylko na ulicach Lublina i powiatu lubelskiego policjanci dokonali ponad 6500 kontroli. Niechlubnym rekordzistą okazał się być 34-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna kierował osobowym fordem, mając w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

Natomiast 62-letni rowerzysta z Krzywdy w pow. łukowskim, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz musi zapłacić mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

Według obowiązujących przepisów kary za „jazdę na podwójnym gazie” to kara pozbawienia wolności do 2 lat, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat, kara pieniężna od 5 do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz 10 punktów karnych.