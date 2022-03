Lublin. BO 2023. Zostało niewiele czasu na zgłoszenie pomysłów

– Projekty można składać korzystając z formularza online na stronie decyduje.lublin.eu w zakładce Budżet Obywatelski, za pośrednictwem platformy ePUAP lub na papierowych formularzach w Biurach Obsługi Mieszkańców – wylicza Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza.

Pomoc w pisaniu projektu można uzyskać podczas zdalnego spotkania zaplanowanego na poniedziałek na godz. 17. Link do spotkania można znaleźć na stronie internetowej lublin.eu.

Przed zgłoszeniem pomysłu należy policzyć jego koszty, co ułatwia cennik na stronie lublin.eu/budzetobywatelski. Każdy z projektów musi pasować do jednej z trzech kategorii.

Pierwsza to pomysł dzielnicowy, przewidujący jakąś inwestycję (np. chodnik lub plac zabaw), której koszt nie może być wyższy niż 350 tys. zł. Inwestycja musi się zmieścić w granicach jednej dzielnicy.

Druga kategoria to inwestycja ogólnomiejska, która nie może kosztować więcej niż 1 mln zł. Nie może się też ograniczać do przygotowania samej dokumentacji projektowej, w tej kwocie muszą się zmieścić również prace lub zakupy.

Trzecia kategoria to ogólnomiejski projekt nieinwestycyjny z limitem kosztów ustalonym na 200 tys. zł. Można tu zgłosić np. wycieczki, akcje społeczne, czy zajęcia dla dzieci.

Pisząc projekty do budżetu obywatelskiego trzeba pamiętać o tym, że efekty (czyli np. chodnik, parking lub festyn) muszą być ogólnodostępne. Do każdego projektu trzeba też dołączyć listę z co najmniej dwoma podpisami popierających go osób. Jeden z tych podpisów może złożyć sam autor pomysłu.

Projekty, które pomyślnie przejdą ocenę formalną, zostaną dopuszczone do jesiennego głosowania. Mieszkańcy podzielą w nim 14 mln zł.