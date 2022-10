Fantastyczny Festiwal Wyobraźni StarFest ma być interdyscyplinarnym festiwalem poświęconym kulturze inspirowanej fantastyką. Pomyślany jest jako trzydniowa impreza, w trakcie której odbędzie się około 400 wydarzeń związanych z szeroko pojętą fantastyką i popkulturą. To on zajmie jesienny termin w czasie którego, od lat był organizowany Festiwal Miłośników Fantastyki Falkon, jeden z największych konwentów w Polsce.

– StarFest jest imprezą inspirowaną Falkonem, organizowaną przez te same osoby co Falkon, który planujemy zrobić w przyszłym roku – mówi Barbara Księska, współorganizatorka festiwalu, która tłumaczy, że w założeniu Falkon będzie miał zasięg międzynarodowy, przyjadą zagraniczne gwiazdy. - StarFest będzie imprezą ogólnopolską, bardziej skierowaną w stronę influencerów, youtuberów czy świata seriali. Będzie bardziej zbliżony do popkultury ale i dużo cech wspólnych, bo staraliśmy się wziąć z Falkonu wszystko to, co najlepsze – dodaje.

W programie wydarzenia organizowanego w Targach Lublin między 4 a 6 listopada będzie znany z Falkonu cosplay, czyli pokaz strojów inspirowanych utworami fantastycznymi, wraz z odgrywaniem scen z tych utworów czy Games Room.

– Idea nowej imprezy skierowana jest w stronę wyobraźni, pracy z mózgiem i ciałem. Idziemy w stronę surrealizmu, pracowania nad kreatywnością – wyliczają organizatorzy, którzy zastrzegają, że program już jest ale mogą w nim zajść drobne zmiany.

Na liście sobotnich gości są:

Maciej Szymczak (godz. 11),

Jacek Komuda (godz. 12),

Leszek Cibor (godz. 13),

Andrzej Pilipiuk (godz. 14),

Hubert Ronek & Jakub Syty (godz. 15),

Magdalena Kozak (godz. 16),

Łukasz Orbitowski (godz. 17),

Szymon Pękala (godz. 18),

Grupa Filmowa Darwin (godz. 19).

W niedzielę: