Trzeba przejrzeć domowe archiwum

– Jeśli macie w swoich domach dokumenty, fotografie, kolekcje i pamiątki, i chcecie zabezpieczyć je dla przyszłych pokoleń, zachęcamy do kontaktu z Archiwum Państwowym w Lublinie. Powiemy i nauczymy jak dbać o te unikatowe źródła historyczne, jak je zabezpieczyć i przechowywać w domowych warunkach – zachęcają archiwiści.

W czwartek, o godz. 16.30 można wziąć udział w warsztatach organizowanych online w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej.

Halina Polanowska podzieli się doświadczeniami dotyczącymi genezy zainteresowań historią rodzinną, zaprezentuje wyniki kwerendy oraz stworzony przez siebie warsztat pracy. Opowie o rodzajach źródeł, które wykorzystała w swoich poszukiwaniach.

Prelegentka odtworzyła na podstawie zachowanych źródeł przodków w linii męskiej (po mieczu tj. po ojcu) do VI pokolenia do 1832 r. i w linii żeńskiej (po kądzieli tj. po matce) do VIII pokolenia do 1760 r.. Jej przodkowie Aleksander, Andrzej i Kajetan Szostakiewicze pełnili funkcje publiczne w radzie miasta w Łęcznej w XVIII i na początku XIX w.

Będzie można również uzyskać lub umówić się na indywidualną poradę dotyczącą wskazówek jak opracowywać, zabezpieczyć i przechowywać w domowych warunkach archiwum rodzinne.

Spotkanie będzie organizowane przy wykorzystaniu środowiska Microsoft Teams. Osoby zainteresowane spotkaniem powinny przesłać e-maila na adres: promocja@lublin.ap.gov.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie niszcz, nie wyrzucaj

Archiwiści apelują do osób, które wiedzą, że jakieś archiwum rodzinne czy też osobiste niszczeje na strychu bądź piwnicy lub jest niebezpieczeństwo, że może ulec zniszczeniu, bo nie ma się kto się nim zająć – żeby skontaktowały się z Archiwum Państwowym. Być może są to dokumenty czy też zbiory fotografii istotne dla historii regionu czy też kraju. Dotyczy to mieszkańców dużych miast, miasteczek ale także mniejszych miejscowości i wiosek. Zachęcają do kontaktu z Agnieszką Konstankiewicz z Archiwum Państwowego w Lublinie: archiwarodzinne@lublin.ap.gov.pl , tel. 81 528 61 51, która odpowie na pytania w kwestii archiwów rodzinnych