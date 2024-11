W połowie listopada do 70-letniej seniorki z Lublina zadzwonił mężczyzna przedstawiający się za pracownika banku. Przekazał informację, że kobieta ma do odebrania list i poprosił o adres zamieszkania. Oprócz tego wypytywał się o oszczędności seniorki.

Chwilę później do seniorki zadzwonił rzekomy oficer śledczy policji. Mężczyzna poinformował kobietę, że jej oszczędności są zagrożone, a policja prowadzi specjalną akcję wymierzoną przeciwko oszustom. Z tego powodu kobieta musi jak najszybciej wypłacić oszczędności z banku.

– W kolejnych godzinach rozmowa z seniorką toczyła się przez jej telefon komórkowy. Aby uwiarygodnić siebie i opowiadaną historię, fałszywy policjant zalecił kobiecie wykonanie połączenia na numer 112. Lublinianka nie rozłączając się, wybrała ten numer, a w słuchawce usłyszała głos mężczyzny, który podał się za kolejnego policjanta i potwierdził słowa przedmówcy – informuje nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego komendy wojewódzkiej policji.

Rzekomy oficer cały czas instruował seniorkę co ma robić. Zgodnie z jego poleceniami, kobieta wypłaciła 20 tys. zł i miała czekać w umówionym miejscu. O umówionej godzinie zjawił się zamaskowany policjant i zabrał pieniądze tłumacząc, że zostaną one poddane badaniom odcisków palców.

Po powrocie do domu do seniorki zadzwonił „prokurator”, który potwierdził że pieniądze trafiły już do badań. Dopiero córka 70-latki uświadomiła ją, że ta padła ofiarą oszustwa.

Kobiety od razu powiadomiły policję. Śledztwo doprowadziło funkcjonariuszy do dwóch mieszkańców Gdańska, którzy mieli na swoim koncie podobne przewinienia. Ustalili także, że mężczyźni obecnie znajdują się w Rzeszowie i mogą szykować kolejny skok. W pokoju hotelowym zostali zatrzymani zdziwieni obecnością policji 57 i 69-latek. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy nich kilka telefonów komórkowych, karty SIM, biżuterię oraz pieniądze walucie polskiej i zagranicznej.

Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu i usłyszeli zarzuty. Za działanie w warunkach recydywy grozi im do 12 lat więzienia. W piątek sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na 3 miesiące.