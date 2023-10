Paryż i Disneyland na wyciągnięcie małych rączek

Z takich atrakcji korzystają dzieci leczące się na Oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi (działającego przy szpitalu), mali pacjenci mogą na chwilę zapomnieć o bólu, zabiegach i szpitalu.

- Napisaliśmy projekt, który został dofinansowany przez fundację DKMS. To był projekt „Niezbędnik podróżnika”. Mogliśmy zakupić okulary wirtualnej rzeczywistości, a dzięki temu dzieciaki mogą robić to, czego w szpitalu robić nie mogą. Zwiedzają świat, mogą odwiedzać różne miejsca, pływać kajakiem, wcielać się w różne zawody, zobaczyć safari czy leżeć na plaży. Te okulary otwierają możliwości, które choroba przez tymi dziećmi zamknęła – mówi Anna Kulik, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie.

Oprócz możliwości korzystania z okularów, przyjmowane na oddział dzieci otrzymują niezbędnik podróżnika, czyli zestaw, w którym znajdują się najpotrzebniejsze rzeczy, mające pomóc oswoić się z pierwszym szpitalnym szokiem i zmierzeniem się z chorobą. W niezbędniku znajduje się notes z najważniejszymi informacjami na temat oddziału, kubek dla dziecka i filiżanka dla rodzica, gra, podkładka śniadaniowa, sztućce oraz poduszka.

Okulary są dostępne dla dzieci cały czas, jednak najczęściej korzystają z nich z pomocą wolontariuszy czy studentów medycyny podczas czasu zabawy. Celem jest przede wszystkim umilić czas pacjentom, ale również dać motywację do walki z chorobą.

- Pisząc ten projekt, zależało mi na tym, żeby w dzieciach obudzić ciekawość i żeby dzieciaki zaczynały marzyć. Jeżeli zobaczą w tych okularach Paryż, to będą miały motywację i cel „Ja wyzdrowieje, ja tam pojadę i zobaczę to na żywo”. Dzieci również malują to co widzą w tych okularach np. Disneyland. Dzięki okularom dzieci mogą podróżować np. do Nowego Jorku, Dubaju, Egiptu, czyli we wszystkie kierunki, w które ich rówieśnicy mogą wyjechać na wakacje – wspomina dyrektor stowarzyszenia.