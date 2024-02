PiS przedstawiło kandydata na prezydenta Lublina. "Jestem pewny zwycięstwa w tych wyborach"

O tym, że to właśnie Derewenda będzie głównym kontrkandydatem urzędującego prezydenta Krzysztofa Żuka mówiło się w Lublinie od kilku dni. W ostatni poniedziałek jego kandydaturę zatwierdził Komitet Polityczny PiS. Pod uwagę były brane jeszcze dwa nazwiska: wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego i członka zarządu województwa Bartlomieja Bałabana.

- Będzie nie tylko znakomitym kandydatem, ale i znakomitym prezydentem Lublina. Będzie człowiekiem, który nie odpuści ani tej betonozie, ani dziwactwom deweloperskim, które wiem, że w Lublinie się odbywają. Ale Polacy też rozumieją, jak wielkim kamieniem u szyi miasta może być dług. Robert wie, jak sobie z tym długiem poradzić i jak wykorzystać perspektywę rozwojową, nie przytłaczając miasta i jego mieszkańców tym gigantycznym zadłużeniem, o którym jest niestety głośno w całej Polsce – dodaje wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Sam Derewenda przyznaje, że swój program wyborczy przedstawi w najbliższym czasie. Ale już po słowach Mateusza Morawieckiego można wywnioskować, że jednym z głównych motywów przewodnich jego kampanii będzie właśnie miejski dług.

- Przede wszystkim nie możemy go łatać kolejnym długiem, a w tej chwili dochodzi do sytuacji, że właściwie co chwilę wypuszczamy nowe obligacje i myślimy nie o tym, jak sobie z tym zadłużeniem poradzić, tylko jak spłacić dług, który cały czas rośnie. Trzeba na to patrzeć perspektywicznie. W tej chwili planujemy spłatę tego długu nie w najbliższej kadencji, tylko w kolejnych kadencjach, czy nawet dziesięcioleciach – mówi kandydat PiS na prezydenta Lublina. I dodaje: - Jestem pewny zwycięstwa w tych wyborach. Myślę, że to już czas na zmiany i na to, by Lublin mógł rozwijać się na miarę swoich zasobów i możliwości.