Po co urzędowi marszałkowskiemu hulajnogi? Kosztowały krocie

Święto poleskiej tradycji. Jubileuszowy Jarmark Holeński

Rzeźby, wyroby garncarskie, kompozycje kwiatowe i wyroby ze słomy czy wikliny - to zaledwie wycinek z rękodzielniczych produktów, jakie będzie można znaleźć na Jarmarku Holeńskim w miejscowości Hola (powiat Włodawski). Przed nami jubileuszowa, 25. edycja wydarzenia, które ściąga do malutkiej wsi w gminie Stary Brus tysiące turystów. W tym roku organizatorzy zaproszą do skansenu 23 lipca od godz. 9.