Pogrzeb Tomasza Wójtowicza. "Bezpośredni, otwarty, nietworzący barier, bez gwiazdorstwa"

Motor Lublin – Garbarnia Kraków 3:0. Pech napastnika gości, szczęście gospodarzy

Piłkarze Motoru nie zmarnowali szansy i w sobotę pokonali na Arenie Lublin przedostatnią w tabeli Garbarnię Kraków 3:0. Wynik wskazuje na „spacerek”, ale to nie do końca prawda. Kluczowa dla losów meczu okazała się sytuacja z 67 minuty, kiedy gospodarzy wyręczył napastnik rywali Adam Żak, który pechowo odbił strzał do swojej bramki.