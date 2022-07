Do Lublina powraca linia turystyczna

Na turystycznej linii zadebiutuje w tym roku trolejbus marki Skoda odrestaurowany w zajezdni MPK przy ul. Grygowej. Spółka już w 2014 r. sprowadziła ten wóz z ukraińskiego miasta Równe, aby go odrestaurować. – Dużo było z tym pracy – mówił nam Piotr Hołyszko, gdy w zeszłym roku pokazywano trolejbus będący już „na chodzie”. Od tamtej pory skoda miała właściwie tylko jeden poważniejszy występ. Prawdziwą gwiazdą ma się stać dopiero teraz.

Odrestaurowany trolejbus będzie wozić pasażerów linii T sprzed Bramy Krakowskiej (przystanek na Lubartowskiej) przez Lubartowską, Obywatelską, Chodźki (nawrót na pętli), Obywatelską, Unicką, Podzamcze, al. Unii Lubelskiej, Fabryczną, Drogę Męczenników Majdanka (nawrót na pętli), Drogę Męczenników Majdanka, Fabryczną, al. Unii Lubelskiej, Zamojską, Wyszyńskiego i Królewską do Lubartowskiej.

– Przewodnik opowie pasażerom o obiektach, które widać za oknem – obiecuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego. – Każdy uczestnik podróży otrzyma pamiątkową kartkę pocztową.

Inne widoki i inne historie będą czekać na tych, którzy wybiorą się na przejażdżkę drugim z pojazdów mających tego lata obsługiwać linię turystyczną. Znany już wielu mieszkańcom Lublina autobus „ogórek”, czyli stary jelcz 272 mex o imieniu Gutek, pojedzie nieco inną trasą niż trolejbus.

Autobus będzie wyruszać sprzed Bramy Krakowskiej (przystanek na ul. Lubartowskiej) i pojedzie przez al. Tysiąclecia, ul. Ruską, Biernackiego, Prusa, 3 Maja, Krakowskie Przedmieście, Al. Racławickie, al. Kraśnicką, ul. Zana, Bohaterów Monte Cassino, Armii Krajowej, Jana Pawła II, Filaretów, Głęboką, Narutowicza, Bernardyńską, Wyszyńskiego i Królewską do ul. Lubartowskiej.

Skodę będzie można spotkać w trasie w pięć wakacyjnych niedziel: 3, 10 i 31 lipca oraz 14 i 28 sierpnia. W pozostałe cztery niedziele (17 i 24 lipca, 7 i 21 sierpnia) na linii T będzie kursować autobus. Każdego z tych dni przewidziano po dwa kursy: o godz. 16 i 17.

– Nie ma możliwości wcześniejszego dokonania rezerwacji. O możliwości zajęcia miejsca w pojeździe decyduje wyłącznie kolejność zgłoszenia się – informuje Fisz. Dostępnych miejsc nie jest dużo: 26 w trolejbusie, 27 w autobusie. Podróż potrwa około 40 minut.

Na linii T obowiązują te same ceny biletów, co we wszystkich innych liniach. Dotyczy to również wszelkich ulg oraz praw do bezpłatnych przejazdów. Jeżeli ktoś nie zdąży kupić biletu, będzie mógł to zrobić w pojeździe, gdzie konduktor będzie sprzedawać bilety 40-minutowe w cenie 4 zł za normalny i 2 zł za ulgowy.