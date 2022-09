Prezydent Żuk znowu zmienia zdanie. Chociaż obiecywał, że działek nie sprzeda

Opole Lubelskie. Obywatel ma być zadowolony. Nie jest

To nie jest wyjście naprzeciw społeczności lokalnej, to wkładanie kija w szprychy inicjatywom oddolnym – komentują mieszkańcy uchwałę jaką podjęli na ostatniej sesji radni. Chodzi o zasady, które regulują wnoszenie inicjatyw obywatelskich czyli uchwał jakie mieszkańcy mogą przedstawić radnym pod głosowanie. To ważne, bo pierwsza taka inicjatywa w Opolu Lubelskim została uchylona.