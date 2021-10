Przebudowa Al. Racławickich zakończyła się dwa miesiące temu. A jeszcze jest co poprawiać

Perfmy damskie: jak wybrać te najlepsze dla siebie?

Zmysł węchu jest jednym z tych, które na co dzień pomagają nam w dokonywaniu różnych wyborów. Przyjemne zapachy przyciągają, nieprzyjemne – odpychają i zniechęcają. Otaczanie się przyjemnymi zapachami wpływa korzystnie na samopoczucie, mogąc wyciszać lub wręcz przeciwnie: dodawać energii do działania. Nie inaczej działają perfumy. Nie tylko wpływają na nasze zmysły, ale stanowią wręcz dodatkowy element stylizacji - jak wisienka na torcie! Nie bez powodu mówi się często, że perfumy to swego rodzaju inwestycja, aby poczuć się lepiej.