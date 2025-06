Rak nie czeka na wakacje. COZL zaprasza na Dzień Profilaktyki

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli chce nie tylko leczyć, ale przede wszystkim zapobiegać. Dlatego zaprasza młodzież i dorosłych mieszkańców Lublina oraz regionu na całodniowe spotkanie poświęcone profilaktyce nowotworowej.

– Nowoczesna onkologia to również merytoryczna dyskusja o zdrowiu, szczególnie w okresie zbliżającego się sezonu urlopowego, kiedy łatwo zapomnieć o prawidłowych nawykach – mówi Piotr Rybak, dyrektor COZL. – Zależy nam, by przed wakacjami przypomnieć, jak dbać o zdrowie, także to onkologiczne.

Młodzież na pierwszym planie

Od godziny 10:00 na młodzież czeka solidna porcja wiedzy podana w przystępny sposób. Specjaliści opowiedzą m.in. o tym, jak zbilansować dietę, jak chronić skórę przed słońcem i dlaczego warto znać podstawy profilaktyki raka piersi – nawet (a może zwłaszcza) w wieku szkolnym.

– Iinternet zalany jest wieloma niesprawdzonymi informacjami, które mało mają wspólnego z nowoczesną wiedzą. Poprzez takie wydarzenia obalamy mity i podajemy fakty o nowotworach – tłumaczy Mariola Dyrda, kierowniczka Ośrodka Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia.

Dorośli też się dowiedzą

Po południu pałeczkę przejmą dorośli słuchacze. W programie znalazły się wykłady z zakresu żywienia, urologii, ginekologii, szczepień oraz – co może uratować życie – wczesnego wykrywania raka piersi. Wystąpią specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, m.in. prof. dr hab. Ewelina Grywalska oraz dr hab. n. med. Robert Sitarz.

Dlaczego to ważne?

Statystyki są bezlitosne. W 2022 roku w Polsce zdiagnozowano ponad 181 tys. nowych przypadków nowotworów złośliwych. W samym województwie lubelskim – ponad 10 tys. Zachorowania dotykają coraz młodszych osób. Tym bardziej warto się edukować – najlepiej zanim pojawią się objawy.

Liczy się każdy mail

Organizatorzy proszą szkoły i nauczycieli o zgłoszenie udziału klas do 6 czerwca. – Zależy nam, by każda szkoła miała swoją pulę miejsc. Odpowiemy na każde zgłoszenie – zapewnia Jan Matysik z agencji Cumulus PR, współorganizatora wydarzenia.