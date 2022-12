Samochody elektryczne z Lublina? Niemiecka firma bierze miasto na celownik dla swojej inwestycji

Evum to małe auta użytkowe o masie do 2600 kilogramów. Pojazd jest elektryczny, posiada napęd na cztery koła.

Może „pędzić” z prędkością do 70 km/h, zabiera do 1200 kilogramów ładunku i dysponuje zasięgiem do 100 km, który można zwiększyć do 200 km instalując baterie o większej pojemności. Evum ma 1,6 metra szerokości i 4 metry długości.

Pojazd dostępny jest w ma wielu wersjach, od dostawczej, przez komunalną, rolniczą do gastronomicznej chłodni. Pojazd jest rejestrowany w kategorii N1, co pozwala korzystać z dofinansowania w wysokości do 30 proc. ceny, maks. 70 tys. zł w programie „Mój Elektryk”.

Arkadiusz Miętkiewicz, zamościanin, w branży moto pracuje od lat. Zarządzał polską siecią SEAT-a, Jaguara, Land Rovera, przez krótki okres był prezesem Ursusa w Lublinie. – Po Ursusie chciałem uruchomić w Lublinie start-up wytwarzający autobusy elektryczne. Niestety, wybuch pandemii pokrzyżował te plany – mówi Arkadiusz Miętkiewicz.

Lublin staje się polską stolicą „zielonej” motoryzacji. W lipcu przyszłego roku, w świdnickiej Strefie Aktywności Gospodarczej ma ruszyć fabryka NESOBusa, czyli producenta autobusów wodorowych. Inwestorem jest konsorcjum złożone z Grupy Polsat Plus i ZE PAK. Inwestycję realizuje Mostostal Puławy. W nowym zakładzie pracy może znaleźć zatrudnienie nawet 200 osób, dziś NesoBus zatrudnia 70 osób.