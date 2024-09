Sex workerzy i zabawki erotyczne w Centrum Kultury. Radni PiS oburzeni

– Czy charakter w/w Festiwalu polegający na „celebracji, różnorodności, platformie do wspólnego doświadczania siebie, inspiracji i stymulacji oraz wielogłosie różnych środków wyrazu” jest zgodny z zadaniami samorządowej instytucji kultury jaką jest Centrum Kultury w Lublinie powołane do działalności artystycznej edukacyjnej oraz upowszechniania kultury, w sytuacji gdy wydarzenia tego festiwalu sprowadzają się do popularyzowania społeczności LGBT i promocji seksualności innej niż heteroseksualna? Jaką wartość artystyczną wnoszą takie wydarzenia festiwalowe jak: warsztaty z queerowej przyjemności erotycznej, występy drag show, czy projekcje filmów queerowych? – dopytują radni miejscy PiS w interpelacji skierowanej do prezydenta.

Konserwatywni, opozycyjni wobec prezydenta i większości w radzie radni nie kryją oburzenia. Dopytują także, czy wstęp na poszczególne wydarzenia będą miały osoby poniżej 18. roku życia. W szczególności podkreślają, że chodzi o udział:

– W warsztatach queerowej przyjemności erotycznej w dniu 08.09.2024 r. (niedziela) o godz. 16, czy w występach Drag Show? – piszą w swojej interpelacji.

Dodatkowo radni przytaczają sylwetki postaci przedstawione w programie wydarzenia i pytają czy na te spotkania również będą mogły wejść osoby niepełnoletnie. Zdaniem klubu PiS bulwersujące są spotkania z osobami przedstawionymi w opisie.

– „Przez cztery lata pracowała seksualnie w kontakcie bezpośrednim z klientem. Autorka książki „Niech żyją ku*wy” i zina „Save Us From Saviours”. Współautorka publikacji „Jak pisać o pracy seksualnej bez stygły”. Pracuje jako konsultantka przy serialu o pracy seksualnej na podstawie podcastu „dwie dupy o dupie”, który współprowadziła”. „Sex worker, cam boy pracujący na serwisach internetowych z kamerkami”. „Osoba pracująca seksualnie online oferującx usługi takie jak seks telefon, sexting oraz sprzedaż filmów” – przytaczają radni.

Radni zwracają się również z pytaniem do prezydenta o to jakiego rodzaju wsparcia udzieliło miasto festiwalowi. Na stronie Centrum Kultury w programie wydarzenia znajduje się bowiem informacja o tym, że projekt zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin. W interpelacji padły również pytania o to, czy odwołanie przez Lublin Jazz Festivalu miało związek z organizacją tego festiwalu oraz jaki wpływ będzie miała organizacja queerowej imprezy na uzyskanie przez miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Organizacją wydarzenia zajmuje się fundacja Camera Femina.

Próbowaliśmy skontaktować się z dyrektorem Centrum Kultury. Jednak był on zajęty innymi sprawami służbowymi.