Studiują w studiu. Nowa pracownia UMCS otwarta

Znalazły się tu profesjonalnie wyposażone studio z reżyserką, pracownią komputerową i zapleczem. Na wyposażeniu znalazł się sprzęt filmowy, telewizyjny, dźwiękowy oraz oświetleniowy. W przyszłości mają pojawić się stanowiska do montażu.

– Do tej pory nie mieliśmy do dyspozycji studia. Dzięki niemu będziemy mogli rozwijać swoje umiejętności i lepiej zrozumieć, jak to wygląda od środka. Mamy wszystko, co jest potrzebne do realizacji programów telewizyjnych – mówi Vlada, studentka drugiego roku produkcji medialnej.

W pracowni będą odbywać się zajęcia warsztatowe na kierunkach dziennikarstwo oraz komunikacja społeczna. – Zanim studenci udadzą się na staże do profesjonalnych redakcji, będą mieli tu miejsce na wykształcenie pierwszych nawyków w pracy z mediami w sensie technologicznym – wyjaśnia prof. dr hab. Iwona Hofman, dyrektorka Instytutu Nauk o Komunikacji i Mediach UMCS. Ale nowe studio może służyć nie tylko studentom. – Daje nam też potencjał współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Myślimy o organizacji szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, promocji czy autopromocji. To jest miejsce, które chcemy wykorzystać jako przestrzeń wspólną – dodaje prof. Hofman.

Wydział Politologii i Dziennikarstwa od 2020 roku mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Głębokiej, na terenie tzw. kampusu zachodniego UMCS. Wcześniej przez wiele lat siedzibą jednostki był zabytkowy, ale mało funkcjonalny pałac Lubomirskich przy placu Litewskim.