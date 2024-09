Teraz głos samorządów będzie lepiej słyszalny. Minister powołała wiceprezydent Lublina do Rady ds. Polityki Rodzinnej i Demograficznej

– Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i powołanie do Rady ds. Polityki Rodzinnej i Demograficznej. Udział w pracach tego organu to nie tylko zaszczyt, ale również spora odpowiedzialność. To także szansa na to, aby głos samorządów był lepiej słyszalny, bo to właśnie one, stykając się na co dzień z najważniejszymi problemami obywateli, mają dobre rozeznanie potrzeb i oczekiwań mieszkanek i mieszkańców. Uczestnictwo w Radzie przedstawicieli samorządu pozwoli również wziąć pod uwagę specyfikę poszczególnych regionów oraz skuteczniej dostosowywać do ich potrzeb proponowane rozwiązania i narzędzia – mówi Anna Augustyniak, wiceprezydent Lublina ds. społecznych.