To już pięć lat jak go nie ma. Rocznica wycięcia Baobabu na placu Litewskim

Dziś też w tym miejscu jest drzewo, ale jeszcze kilka lat temu – przed przebudową placu Litewskiego – było bardziej okazałe. To był Baobab. Drzewo-miejsce. To tutaj młodzi ludzie umawiali się na randki. Jeśli ktoś chciał się z kimś spotkać, to najprościej było powiedzieć „pod Baobabem”.

Baobab nie był afrykańskim drzewem, tylko topolą czarną. Liczył sobie 120 lat. - Nie mogło mnie tutaj nie być, bo wychowywałam się przy Kościuszki i przez osiem lat przechodziłam przez pl. Litewski do szkoły podstawowej, codziennie mijałam to drzewo – mówiła nam w dniu wycinki pani Katarzyna. - Łezka w oku się kręci. Wiele wspomnień, wiele spotkań, nasz pomnik, symbol naszego miasta... przykra sprawa.

– 10 lat temu poznaliśmy się tutaj - wspominał pan Przemek.

- Dosyć przypadkowo, bo złamałam szpilkę pod tym drzewem i kolega mnie ratował – uzupełniała pani Maja.