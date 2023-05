To parafianie wymodlili przyjazd papieża do Lublina

Misje i łzy szczęścia

30 maja rozpoczęliśmy misje przygotowujące naszą parafię do uroczystości spotkania z Ojcem Św. Przeprowadzili je kapłani naszej diecezji. Nasi parafianie w atmosferze przygotowania i oczekiwania brali bardzo liczny udział w spotkaniach misyjnych. Zarówno dzieci, młodzież, poszczególne stany wypełniały kaplicę po brzegi i plac przed kaplicą aż do ulicy. Radowało się serce nasze, gdy widzieliśmy te ogromne kolejki przy licznie rozstawionych konfesjonałach w kaplicy i na dworze.

W czasie misji zostały zawieszone dzwony ufundowane przez naszych parafian, na tymczasowym stelażu ustawionym przy kaplicy. Gdy po raz pierwszy popłynęły dźwięki tych, ci, którzy wcześniej przyszli do kaplicy, wyszli na zewnątrz i popłakali się ze szczęścia. Sam płakałem jak „bóbr”.

Nadszedł ten dzień

7 czerwca, w niedzielę wszystko przygotowane na „ostatni guzik”, Podium, główna dekoracja, sektory, sanitariaty, dekoracja placu. Ogromne tłumy z całego miasta i okolicy przeszło obok podium i przez sektory. I nadszedł dzień 9 czerwca 1987 r. Już od północy przybywali pielgrzymi i zajmowali miejsca w sektorach. Wraz z pielgrzymami przy bywały służby porządkowe, cywilne, milicyjne i służba zdrowia. Rozwidniało się a już tysiące ludzi w sektorach. Ciągle niepewna pogoda. Ok. 10.00 wielkie tłumy ciągnęły do sektorów kierowane przez służby porządkowe. Wielka radość wybuchła, kiedy nad naszym placem przeleciały helikoptery z Ojcem św. i jego świtą. Pielgrzymi mieli radioodbiorniki i śledzili pobyt Ojca św. na Majdanku, w katedrze, na KUL-u czy też na trasie przejazdu przez miasto. Oczekując na ojca św. wierni trwali na modlitwie. Każdy sektor był swoistym kościołem, w którym zgromadzeni modlili się na różne sposoby. Jedni odmawiali różaniec, inni śpiewali pieśni, godzinki, litanie. Kapłani spowiadali wiernych. W niektórych sektorach wszyscy klęczeli i w ten sposób trwali w skupieniu na modlitwie. Od czasu do czasu dzięki specjalnej przepustce mogłem wychodzić do ludzi w sektorach i rozmawiać z pielgrzymami. To była wielka radość oczekiwania.

Około 16.00 przybył na Czuby, by odprawić mszę św. dla pielgrzymów. Podczas niej odbyły się dodatkowo święcenia diakonatu. 50 diakonów z całej Polski zostało wyświęconych na kapłanów przez Ojca Świętego.

Taka cisza

15 czerwca l987 r. Taka cisza. Już po wizycie. Jeszcze pracownicy nie wrócili na budowę. Ojciec św. już wyjechał z Polski, a ja myślą ogarniam to wszystko, co się wydarzyło i co było moim udziałem, moich księży wikariuszy, sióstr Betonek, naszych parafian.. Trzeba przyznać, że Pan Bóg był łaskawy. Pomimo ogromu pracy, trudnej pogody zdążyliśmy ze wszystkim na czas.