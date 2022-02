W środę nie wjedziesz na pl. Zamkowy. Przez traktory

W środę w całym kraju rolnicza AGROunia zorganizuje protesty. Będą to zarówno blokady jak i potężne kawalkady ciągników. Tym razem protestujący biorą na cel miasta wojewódzkie i prowadzące do nich trasy. Jak mówił Michał Kołodziejczak, prezes AGROunii na konferencji w Lublinie, w taki sposób rolnicy chcą zwrócić uwagę mieszkańców miast na swoje problemy.

W Lublinie protest ma się rozpocząć o godzinie 9. Start przejazdu planowany jest na al. Witosa w pobliżu marketu OBI.

– I jedziemy al. Witosa, później al. Tysiąclecia i al. Solidarności do ronda pułkownika Kuklińskiego i zawracamy. Zatrzymujemy się na wysokości dworca PKS, gdzie będą niespodzianki – powiedział Andrzej Waszczuk, koordynator AGROunii.

Zapowiedział też, że „odcinek od ul. Lubartowskiej do ronda Dmowskiego będzie całkowicie zablokowany do ok. godziny 13.

Z powodu protestu ZTM wprowadza objazdy w komunikacji miejskiej. O zamkniętych dla ruchu ulicach powiadomiła już także policja. Teraz urząd miasta informuje o zamknięciu dla ruchu placu Zamkowego.

– Kierowców jadących od ul. Wyszyńskiego przed wlotem na ul. Podwale oraz ul. Lubartowską przed wlotem na ul. Kowalską, o zamknięciu placu Zamkowego, będą informowały znaki D-4b (wjazd na drogę bez przejazdu), a na ul. Podwale i ul. Kowalskiej zostaną ustawione znaki D-4a (droga bez przejazdu). Dodatkowo, na ul. Kowalskiej na odcinku od placu Zamkowego do ul. Furmańskiej będzie obowiązywał odwrócony kierunek jazdy. Pojazdy zaparkowane na placu Zamkowym lub na ul. Podwale będą mogły wyjechać przez ul. Kowalską - Furmańską - Cyruliczą do ul. Lubartowskiej. Nastąpi również zamknięcie wjazdu z al. Tysiąclecia na plac Zamkowy i wyjazdu z placu Zamkowego na al. Tysiąclecia – podaje Justyna Góźdź, z biura prasowego Ratusza.