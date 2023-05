Warto czynić dobro. Znamy nowych laureatów projektu Zakup Prospołeczny (zdjęcia)

Logotyp „Zakup Prospołeczny” od lat wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznych, głównie spółdzielni socjalnych – umacnia ich rangę i wizerunek oraz sprawia, że stają się symbolem usług i produktów o najwyższej jakości. To wyróżnienie dla podmiotów, które szczególnie dbają o wykorzystanie potencjału społecznego.

- Wasza praca dla drugiego człowieka, potrzebującego to praca nieoceniona. Człowiek, który pracuje, a właściwie służy drugiemu, to człowiek szczególny. Tutaj nie da się pracować normalnie, bo trzeba poświęcić swój czas, wysiłek, często kosztem własnej, najbliższej rodziny, ale ta rodzina przez to jest większa – Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego podkreślił podczas wtorkowej IX Gali Zakup Prospołeczny, zwracając się do gości i dziękując im za pracę.