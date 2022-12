Węgiel może poczekać. Nie trzeba odbierać do końca roku

Dotychczas obowiązywała zasada, że przyznany na ten rok przydział musi zostać odebrany jeszcze przed końcem roku. Teraz będzie inaczej.

– Uprawnieni do zakupu mieszkańcy Lublina, którzy nie nabędą surowca w pierwszym okresie sprzedaży, to jest do 31 grudnia br., albo zakupią go w ilości mniejszej niż 1,5 tony, będą mogli dokonać zakupu niewykorzystanej ilości paliwa w drugim etapie sprzedaży, czyli w 2023 roku – zapowiada Anna Czerwonka z lubelskiego Ratusza.

Oznacza to, że wydane przez urzędników potwierdzenia ważne do 31 grudnia będą honorowane w wyznaczonych punktach sprzedaży opału także po 1 stycznia.

Przypomnijmy, że uprawnieni mieszkańcy mogą kupować węgiel dystrybuowany przez miasto w trzech składach opału: przy Nowym Świecie 13a, przy ul. Dziubińskiej 43 i w Abramowicach Prywatnych 152.