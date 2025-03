Wielka zbiórka żywności Caritas. Ryż, mąkę albo olej można przekazać ubogim

Ogólnopolska akcja „Tak, POMAGAM!” trwa od 28 do 29 marca 2025. Wolontariusze Caritas w wybranych sklepach będą przyjmować żywność od darczyńców. Poznamy ich po identyfikatorach i rozdawanych ulotkach, a miejsca zbiórki będą oznaczone plakatem. - Chcemy, by te Święta były godnie przeżyte, by nikt nie był głodny. Apelujemy do mieszkańców, którzy mogą podzielić się swoim dobrem, by wrzucili do koszyków oznaczonych plakatem akcji choć jeden produkt, a jeśli to możliwe, nawet kilka sztuk – mówi ks. Paweł Zazuniak, dyrektor Caritas diecezji siedleckiej.

Co można podarować? Ryż, kasze, płatki śniadaniowe, cukier, mąkę, makaron, suszone warzywa strączkowe (fasola, soczewica, groch), konserwy mięsne i rybne, puszki z owocami, dżemy, oleje roślinne, herbata, słodycze i bakalie. Liczy się to, aby miały długi termin ważności oraz były łatwe w przechowywaniu i transporcie.

Uzbierana żywność trafi do seniorów, osób samotnych, wielodzietnych rodzin, osób schorowanych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają takiego rodzaju wsparcia. Otrzymają oni paczki z żywnością przed świętami wielkanocnymi, a część trafi do nich w ramach pomocy doraźnej w dalszym terminie.