Lublin: Wymyślają miasto na 9 lat. Ratusz ogłosił projekt strategii rozwoju miasta

Lublin w 2030 roku to średniej wielkości polska i europejska metropolia, dobrze postrzegana w kraju i za granicą, wyróżniająca się jako ośrodek akademicki, miasto kultury i przestrzeń rozwoju nowoczesnej gospodarki – taką wizję miasta kreślą autorzy projektu strategii. Piszą, że Lublin będzie pełen zieleni, dający mieszkańcom wiele możliwości. Nazywają go miastem, w którym każdy będzie mile widziany.

Po co powstał taki dokument? – Stanie się drogowskazem dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta – twierdzi prezydent Krzysztof Żuk. 175-stronicowy projekt „opisuje zakres zasadniczych zmian pożądanych dla rozwoju Lublina”.

Jakich zmian pożądają mieszkańcy? O to, jak twierdzą autorzy strategii, spytano prawie 13 tys. osób.

Co doskwiera ludziom

– Badania ankietowe ukazały, że przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi dotyczy trzech kategorii warunków życia w mieście. Po pierwsze, respondenci wyrażali największe niezadowolenie z możliwości znalezienia zatrudnienia i wielkości uzyskiwanych dochodów – czytamy w analizie. – Niewiele mniej ocen negatywnych dotyczy dostępności usług medycznych – piszą autorzy. – Trzecim krytycznie ocenianym aspektem jest poruszanie się po mieście samochodem.

W dokumencie jest też „bardziej pogłębiony obraz słabych stron i braków Lublina”. Także ta lista zaczyna się od rynku pracy. – Badani wskazywali na niedostateczną liczbę atrakcyjnych ofert pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych – piszą autorzy projektu. Problemem dla młodych jest też to, że średnia cena metra kwadratowego mieszkania jest stosunkowo wysoka w porównaniu do średniego wynagrodzenia.

Drugi problem dotyczy zagospodarowania przestrzennego. – Mieszkańcy wskazywali na zbyt gęstą zabudowę na nowych osiedlach – czytamy w raporcie, w którym mowa jest też o tym, że niektóre budynki nie pasują mieszkańcom do otoczenia i że niepokoi ich ubytek zieleni.

Powodem utyskiwań są też drogi, trasy rowerowe, chodniki, parkingi, zmniejszenie częstotliwości kursów komunikacji miejskiej i korki w śródmieściu.

Opinie zebrane od mieszkańców trafiły do 10 zespołów eksperckich, w których zasiadało łącznie 120 osób. Efektem prac jest projekt strategii, z którego zawiłej treści można wyłuskać propozycje pewnych działań w różnych dziedzinach. Część z nich to hasła powtarzane od lat: uchwała krajobrazowa (mowa od niej od 2015 r.), park na Błoniach, ucywilizowanie okolic zalewu.

Biura, uczelnie i praca

W kwestii gospodarki proponowane jest przekształcanie zdegradowanych terenów pod „nowe funkcje biznesowe” oraz szykowanie nowych terenów pod inwestycje przez budowę połączenia ul. Grygowej z Turystyczną i Zemborzyckiej z Abramowicką. Mowa jest również o powiększeniu „obszaru aktywności turystycznej”, skupionego dzisiaj wzdłuż osi Zamek-Stare Miasto-deptak, o drugą oś: Lubartowska-Podzamcze-Zamojska-dworzec.

W sprawach edukacji powraca pomysł na zapowiadane od dawna Centrum Nauki i Eksperymentu (czyli odpowiednik warszawskiego Centrum Nauki Kopernik). Mowa jest też o federacji lubelskich uczelni i rozwijaniu oferty studiów w jęz. angielskim. Wśród zaleceń jest tworzenie nowych kierunków kształcenia artystycznego i teatralnego oraz wprowadzenie przedmiotu „zarządzanie projektami i przedsiębiorczość” jako „obowiązkowego dla wszystkich kierunków studiów w Lublinie”.

Z projektu można wyczytać, że konieczne będzie sprowadzanie pracowników do miasta, co wynika ze starzenia się społeczeństwa i zmniejszania liczby mieszkańców. W roku 2030 ma być ich o ponad 18 tys. mniej niż w 2015. Poza tym w roku 2030 już niemal co czwarty mieszkaniec miasta (24,6 proc.) będzie mieć więcej niż 65 lat.

Zieleń, kultura i sport

Lublin przyszłości, jak wynika z dokumentu, ma być miastem, którego mieszkańcy mogą załatwić najważniejsze sprawy w takiej odległości od domu, jaką można pokonać w 15 minut. Projekt mówi też o tworzeniu miejsc, w których mieszkańcy mogliby się spotykać (zwłaszcza w tzw. dzielnicach-sypialniach), o rozbudowie sieci bibliotek, utworzeniu Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie na bazie Domu Kultury Kolejarza.

Miasto miałoby też rozbudowywać opracować „system promocji sportu oparty na miejskim herbie jako symbolicznym symbolu integrującym wszystkie dyscypliny sportu amatorskiego i wyczynowego”.

Autorzy projektu podchwycają sugerowane wiele razy przez społeczników łączenie istniejących terenów zieleni z nowymi, piszą o ochronie wąwozów i urządzaniu nowych parków, w tym Nadrzecznego i na Błoniach, oraz o rozwoju „rolnictwa miejskiego w formie społecznych ogrodów”. Radzą też „podejść bardziej restrykcyjnie” do egzekwowania dobrej jakości drzew od inwestorów zobowiązanych do sadzenia nowej zieleni w zamian za wyciętą. Sugerują, by chronić nawet prywatne tereny ważne dla przyrody, szczególnie korytarze przewietrzające miasto.

Miasto planuje transport

Na listę zadań do wykonania trafiła budowa drogi od Felina do Konopnicy, która okrążałaby miasto od południa i biegła obok zalewu. Chodzi o trasę zwaną nieraz południową obwodnicą Lublina, choć Ratusz mocno odcina się od tej nazwy. W kwestii transportu mowa jest o zagęszczaniu sieci połączeń autobusowych, o inteligentnym systemie zarządzania miejscami parkingowymi, czy też wyznaczaniu wewnątrz Lublina węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej. Według autorów projektu „można rozważyć” wyłączenie centrum z ruchu aut osobowych.

W dokumencie mowa jest o budowie stacji tankowania wodorem, o tworzeniu instalacji produkujących i magazynujących energię ze źródeł odnawialnych dla pojazdów komunikacji miejskiej. Jest też propozycja stworzenia sieci stacji ładowania hulajnóg, co miałoby przy okazji porządkować nieco ich parkowanie.

Można zgłaszać uwagi

Do 20 grudnia wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu strategii, który jest dostępny na stronie internetowej 2030.lublin.eu. Na tej stronie można też znaleźć formularz i wypełnić go online.

Wypełniony i podpisany formularz można też wysłać pocztą (Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin) lub pozostawić go w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców (ul. Wieniawska 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15, Kleeberga 12a, Wolska 11). Można również wysłać formularz pocztą elektroniczną (2030@lublin.eu), ale w takim przypadku Urząd Miasta życzy sobie, by druk był opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

– W ramach konsultacji społecznych odbędą się także dwa otwarte spotkania w formie debat – informuje Izolda Boguta z biura prasowego Ratusza. Debaty planowane są na 1 i 2 grudnia w hotelu Arche przy Zamojskiej 30 (dokładna godzina nie jest jeszcze podana).