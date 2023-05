Tłumy ruszyły na militaria

Tematyka militarna jest niezwykle nośnym tematem. Podczas trzydniowej imprezy na Targach Lublin pokazywano wiele aspektów obronności naszego kraju. Na stoisko Stowarzyszenia Pro Arma można było wejść wyłącznie na zapisy. Do niedzielnego południa lista chętnych liczyła 2500 nazwisk.

Także strefa ekspozycyjna zabytkowej broni była oblegana. Chętni czekali w kolejce nawet ponad godzinę, aby z bliska obejrzeć polskiego VIS-a, colty z wojny secesyjnej, broń snajperską czy amerykańskie karabinki garandy M1, które wygrały II wojnę światową. – Świetna wystawa. Po raz pierwszy z bliska mogę zobaczyć VIS-a czy MP-40 – mówi pan Andrzej, który nie żałuje godzinnego oczekiwania w kolejce.

Myśliwi okupowali stoiska z "optyką", zaś młodzi ludzie tłoczyli się przy stoiskach survivalowych. Cenną wiedzą w temacie survivalu podzielił się trener, twórca internetowego kanału „Partyzanci Lubelszczyzny” i ekspert w tej dziedzinie Paweł Szlendak.

Tłoczno było też przy czołgu Leopard, wozach MRAP, czy Rosomakach. Zainteresowanie budziły także moździerze samobieżne, zestawy przeciwpancerne i przeciwlotnicze, pojazdy wykorzystywane do zabezpieczenia medycznego i wszelkiego rodzaju działań poligonowych, transportery i wiele innych.

Zlotowi towarzyszyły też sympozja. Na konferencji pt. „Powszechna Obrona Polaków” prelekcję wygłosił dowódca WOT gen. bryg. Maciej Klisz. – Musimy mieć przygotowany ruch oporu, czyli to z czego my, Polacy jesteśmy znani na całym świecie. Musimy być sprawni, gotowi i musimy odstraszać, a jak to zawiedzie, musimy, jak nasi ojcowie, stanąć do obrony – powiedział gen. bryg. Maciej Klisz, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Frekwencja na zlocie przerosła nasze oczekiwania. Jest to dobry prognostyk przed kolejną edycją – podsumował Maciej Szymczak, rzecznik prasowy Zlotu Militaria Pro Arma.