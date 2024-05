Zainwestują w zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Pierwszym z projektów jest utworzenie Regionalnych Centrów Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w 5 miejscach w regionie. Jak pisaliśmy 5 kwietnia, pierwszym etapem jest budowa pawilonu nowego centrum przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Kolejne ośrodki mają powstać w Chełmie, Cholewiance, Suchowoli i Radecznicy. Każda z placówek będzie posiadać będzie poradnię psychologiczną, zespoły pierwszego kontaktu, dzienne oddziały psychiatryczne oraz warsztaty terapii zajęciowej.

Realizacja projektu to koszt 53 mln zł, z czego 43 mln zł kosztów będzie pokryte z funduszy UE.

Drugim projektem jest „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie”. Zakłada on rozwój środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w regionie. Dzięki temu, mają oni otrzymać najszybszą i najskuteczniejszą pomoc. Dodatkowo ma zwiększyć się dostęp do świadczeń w zakresie terapii uzależnień dzieci i młodzieży.

Projekt zakłada również szkolenia kadry szpitala, nauczycieli, pedagogów, a także psychologów, psychoterapeutów oraz asystentów rodziny i kuratorów sądowych. Szpital nawiąże współpracę z 120 placówkami oświatowymi w regionie, aby pracownicy byli w pełni przygotowani na skuteczną pomoc dzieciom z problemami psychicznymi.

Koszt inwestycji to prawie 9 mln zł, z czego 7,5 mln zł zostanie dofinansowanie z funduszy UE.

- Realizacja tych przedsięwzięć przyczyni się do poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży w naszym regionie. Ochrona zdrowia psychicznego jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego rozwoju i dorastania, a także funkcjonowania wśród rówieśników – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Obydwa projekty mają zostać sfinalizowane do 30 czerwca 2026 roku.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, w grupie dzieci i młodzieży do 18 roku życia problemy psychiczne dotyczą od 10 do 20 proc. populacji, czyli nawet ponad 76 tysięcy osób.