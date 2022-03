Zakochany i śmiertelnie chory. Ta znajomość kobietę z Lublina kosztowała 350 tys. zł

– Wczoraj oszust został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut doprowadzenia mieszkanki Lublina do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, poprzez wprowadzenie w błąd, co do swojego stanu zdrowia oraz środków finansowych potrzebnych na leczenie. Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury i zastosował wobec 38-latka tymczasowy areszt na 3 miesiące – informuje policja.

Mowa o mężczyźnie, który na jednym z portali randkowych poznał mieszkankę Lublina. Najpierw była to relacja internetowa, a potem zaczęli do siebie dzwonić. Kiedy 38-latek wzbudził zaufanie kobiety, zaczął prosić o pieniądze.

– Środki miały zostać przeznaczone na jego leczenie, ponieważ, jak twierdził, jest poważnie chory, ma stwierdzonego guza mózgu i musi przejść kosztowną terapię onkologiczną. Ofiara przekazywała pieniądze „do ręki” przed placówkami medycznymi, gdzie miał mieć umówione wizyty oraz przelewami bankowymi – opisuje sytuację policja.

Aby ratować życie mężczyzny, kobieta zaciągnęła kredyty. Po kilku miesiącach kontakt się urwał. Mężczyzna oświadczył, że wyzdrowiał i już do wybranki „nie pasuje”.

– Wtedy mieszkanka Lublina zdecydowała się złożyć zawiadomienie w prokuraturze. Oszust oszukał ją łącznie na ponad 350 tysięcy złotych – dodają mundurowi.