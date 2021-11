Zapaść w lubelskiej pediatrii. Dzieci nie mogą dłużej czekać na pomoc

Zdaniem posła Krawczyka, „grzechem pierworodnym” jest zaniżona wycena świadczeń w pediatrii. – W niektórych przypadkach wycena jest zaniżona nawet 2,5-krotnie. To oznacza, że dla podmiotów prowadzących szpitale, prowadzenie oddziałów pediatrycznych wiąże się z ogromnymi stratami, mimo że jest bardzo duże zapotrzebowanie na te świadczenia – zaznaczył Krawczyk.

– Wycena procedur medycznych w pediatrii nie zmieniła się od 10 lat. Na Lubelszczyźnie są jedne z najniższych wycen w kraju. Potrzebne jest też odpowiednie wynagrodzenie, bo specjaliści odpływają do sektora prywatnego, a tak być nie powinno – twierdziła posłanka Marta Wcisło (KO).

Ale okazuje się, że zarzucana kwestia odmiennej wyceny to nie do końca prawda.

– Wycena procedur pediatrycznych jest jednolita na terenie całego kraju. Należy to do kompetencji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – informuje tymczasem Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ. Zaprzecza też, że wycena jest taka sama od 10 lat. – Wzrost wyceny świadczeń wystąpił kilkukrotnie od 2017 roku. Dodatkowo od stycznia tego roku świadczenia dla dzieci są nielimitowane – zaznacza Bartoszek.

Członkowie zespołu parlamentarnego zwracali uwagę, że jest za mało miejsc rezydenckich dla przyszłych pediatrów, a z drugiej strony ponad połowa pediatrów w naszym regionie jest już w wieku emerytalnym.

– Przez ustawę covidową, NFZ nie ma możliwości kontrolowania szpitali jakie jest obsadzenie kadrowe. Niektóre szpitale ukrywają fakt, że nie mają wystarczającej ilości lekarzy. To jest skrajna patologia – mówił senator Jacek Bury (Polska 2050).

– Na bieżąco monitorujemy dostępność do świadczeń w regionie i reagujemy na niepokojące sygnały – odpowiada rzeczniczka lubelskiego NFZ.

Parlamentarzyści zapowiedzieli interpelację do ministra zdrowia w sprawie zwiększenia wyceny świadczeń w pediatrii, a także do marszałka województwa lubelskiego o przywrócenie Oddziału Dziecięcego w szpitalu przy al. Kraśnickiej w Lublinie.

– Z tego co wiem, pediatria przy Kraśnickiej funkcjonuje w leczeniu przyszpitalnym, a oddział nie – powiedziała Marta Wcisło.

Czyli cztery łóżka pediatryczne na neonatologii, o których wielokrotnie mówił w rozmowach z nami dyrektor szpitala, nadal nie działają? – Z tego co wiem to nie, ale to pytanie do dyrekcji – odpowiedziała nam posłanka.

O wycenę świadczeń pediatrycznych, a także liczbę miejsc rezydenckich w pediatrii zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia. Czekamy na odpowiedź.